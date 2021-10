Coronavirus: nel Lazio 278 nuovi casi e 3 decessi. In 24 ore oltre 200 guariti

Sono 278 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, domenica 3 ottobre, con un rapporto tra positivi e tamponi che si ferma sull’1,1%. E’ stato diffuso nel pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione il bollettino quotidiano che scatta un’istantanea sulla situazione nel Lazio. I contagi giornalieri sono 68 in meno rispetto a ieri e i test totali effettuati sono stati 23.347, di cui 8.567 molecolari e 14.780 antigenici.

Nel bollettino sono anche riportati 3 decessi e 211 guariti. Allo stato attuale i pazienti positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione sono 354 (9 in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 56 (+3).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, sono 227 quelli accertati nella provincia di Roma (di cui 142 solo nella Capitale), gli altri 51 sono invece distribuiti nel resto della regione. Nella provincia pontina sono state riscontrate nelle ultime 24 ore 21 nuove positività, 13 sono nella provincia di Frosinone, 9 in quella di Viterbo e 8 in quella di Rieti. I decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 3 ottobre

Ai aggiorna il quadro generale nel Lazio: sono circa 9500 gli attuali positivi in tutta la regione, ma 9.123 di questi sono in cura in isolamento domiciliare a casa e non necessitando di cure ospedaliere. Sale ad oltre 385mila il numero dei contagi totali da inizio pandemia; 367mila circa sono le guarigioni, 8.664 i decessi.