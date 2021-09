Coronavirus: nel Lazio altri 430 nuovi casi, 8 i decessi. Sono stabili le ospedalizzazioni

Sono 430 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, venerdì 3 settembre, con un rapporto tra positivi e tamponi che è stabile al 2,1%. I dati sono stati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Sono stati quasi 20mila i test in totale (19.618 per la precisione) di cui 7.419 tamponi e la restante parte antigenici. Per quanto riguarda i decessi sono stati 8 nelle scorse 24 ore, in aumento rispetto al dato di ieri, 589 i guariti.

Il punto sui ricoveri

Restano stabili i dati sull’ospedalizzazione: i ricoverati nei reparti ordinari nel Lazio ad oggi sono 446 (-4 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate che sono 67 (+1). Secondo i dati diffusi dal portale Agenas (Agenzia Nazionale per io Servizi Sanitari Regionali), la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di area non critica in tutta la regione resta al 7%, lo stesso valore, ma in calo di un punto percentuale, di quella relativa invece ai posti letto in terapia intensiva (i dati sono aggiornati al 2 settembre).

Coronarius Lazio: i contagi nelle singole province

La maggior parte dei nuovi casi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, sono 332, con 201 solo nella Capitale; 98 sono invece distribuiti nelle altre quattro province con il dato più alto registrato nel territorio pontino (47). Completano il quadro i 25 contagi accertati nella provincia di Viterbo, i 16 in quella di Frosinone e i 10 in quella di Rieti. Gli 8 decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 3 settembre

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio dove da inizio pandemia sono stati registrati quasi 376mila contagi totali; più di 350mila persone sono poi guarite mentre più di 8500 purtroppo non ce l’hanno fatto. Ad oggi sono 14660 gli attuali positivi, la maggior parte dei quali sono però in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di un ricovero ospedaliero.