Coronavirus, nel Lazio 334 nuovi casi e 6 morti. D’Amato: “Bassa la pressione ospedaliera”

Il bollettino di oggi con tutti i dati aggiornati: in calo il numero dei ricoverati sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Stabili Rt e incidenza

Sono 334 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, giovedì 30 settembre. Il dato diffuso dall’Assessorato alla Sanità della Regione nel pomeriggio con il consueto bollettino: il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,4% sulla base dei 22.690 test che in totale sono stati effettuati in tutta la regione, di cui 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici. Con il report viene data notizia anche di 6 decessi e 382 nuovi guariti.

I dati nel Lazio, stabili i ricoveri

“Rt e incidenza rimangono stabili, bassa la pressione sulla rete ospedaliera”: il punto viene dall’assessore regionale D’Amato. Per quanto riguarda i ricoverati sono ad oggi 382 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (7 in meno nelle ultime 24 ore), mentre sono 59 le terapie intensive occupate (-1). Secondo i dati che sono riportati sul portale Agenas, e aggiornati al 29 settembre, resta al 6% l’occupazione dei posti letto sia nei reparti di area non critica che nelle terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi di oggi, 259 sono nella provincia di Roma (182 solo nella Capitale), mentre gli altri 75 sono stati accertati nel resto della regione: il numero più alto è in Ciociaria dove sono state riscontrate 32 nuove positività, mentre 20 sono nel territorio pontino; altre 15 sono nella provincia di Viterbo e 8 in quella di Rieti. I decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 30 settembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: resta sotto quota 10mila il numero degli attuali positivi in tutta la regione dove da inizio pandemia sono stati registrati oltre 384mila casi; sono 366.382 le guarigioni, 8.655 i deceduti. Degli attuali positivi, poco più di 9mila sono in cura presso la propria abitazione e non necessitano di un ricovero ospedaliero.