Coronavirus, nel Lazio i contagi giornalieri restano sopra i 500. Aumentano ancora i ricoveri

Resta sopra quota 500 il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: l’ultimo bollettino del mese di ottobre della Regione, diffuso al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, riporta 528 casi, 10 in meno rispetto a ieri a fronte, però, di un più basso numero anche di test che sono stati 28.977. Il rapporto tra positivi e tamponi arriva così all’1,8%.

Aumenta nelle ultime 24 ore anche il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio ad oggi sono 388 (12 in più rispetto a ieri), mentre tornano sopra quota 50, sono 52, le terapie intensive occupate (+3). Nel bollettino sono poi riportati 2 decessi e 382 guarigioni notificate in tutta la regione.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior parte dei nuovi casi come sempre sono concentrati nella provincia di Roma dove ne sono stati riscontrati 378, di cui 190 nella Capitale. Altri 150 sono nel resto della regione: di questi 66 sono nel territorio pontino, 37 sono nella provincia di Frosinone, 26 in quella di Rieti e 21 in quella di Viterbo. Uno dei due decessi è stato registrato ad Aprilia, l’altro nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 31 ottobre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio, dove è ancora in crescita il numero degli attuali positivi che ad oggi sono 9517; di questi quasi 8800 sono in cura presso il proprio domicilio e le loro condizioni non richiedono un ricovero ospedaliero. Sono più di 395mila i contagi totali accertati dal marzo del 2020 in tutta la regione, mentre sono quasi 377mila i guariti, 8.796 i deceduti.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono oltre 8,75 milioni le dosi somministrate; più del 92% della popolazione adulta e più dell’86% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Sono oltre 170mila le terze dosi effettuate, ed è stato superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. Parallelamente è in corso anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale: sono state inoculate 339.575 dosi e sono 3.394 i medici di medicina generale e 264 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 903.619.