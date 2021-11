Coronavirus, nel Lazio balzo in avanti della curva: 664 casi. Aumentano ancora i ricoverati

Supera abbonamento la quota dei 600 il numero dei contagi giornalieri da coronavirus di oggi, giovedì 4 novembre, in tutto il Lazio. I casi comunicati dalla Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 a cui ha preso parte anche l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sono 664, un dato che non si registrava da oltre due mesi. I test totali effettuati sono stati 36.960 e il rapporto tra positivi e tamponi è ora dell’1,7%.

Dando uno sguardo agli altri valori, sono stati 6 i decessi nelle scorse 24 ore e 454 i guariti; aumentano ancora, poi, i ricoverati: i positivi nei reparti ordinari del Lazio sono 448, 10 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 57 (-1).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

La maggior parte dei casi sono stati registrati nella provincia di Roma e sono 472, di cui 245 solo nella Capitale. Altri 192 contagi sono invece distribuiti nel resto della regione: picco nella provincia di Frosinone con 84 nuove positività, mentre sono 47 quelle registrate nel territorio pontino, 36 nella Tuscia e 25 nel reatino. Conque dei decessi sono stati regiatrati nella provincia di Roma, uno in quello di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 4 novembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove sono quasi 10mia gli attuali positivi; di questi 9.451 sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di ricovero ospedaliero. Crescono e superano quota 397mila i contagi totali dall'inizio della pandemia in tutta la regione dove sono oltre 378mila i guariti e 8.813 i deceduti.

La campagna di vaccinazione

Pr quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nella giornata di ieri sono state inoculate oltre 16mila dosi in tutto il Lazio: il 59% sono terze dosi, il 32% seconde e il 9% prime. In totale sono 8,8 le somministrazioni in tutta la regione, con oltre il 92% della popolazione adulta e oltre l’86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Sono anche iniziate le somministrazioni del richiamo a 180 giorni di J&J presso i medici di medicina generale, mentre da domani sarà possibile prenotare la propria dose sul portale regionale per ricevere la vaccinazione presso hub e farmacie. Parallelamente procede anche la vaccinazione antinfluenzale e sono state somministrate oltre 400mila dosi e sono 3.473 i medici di medicina generale e 274 dai pediatri di libera scelta impegnati. I vaccini distribuiti sono 918.176.