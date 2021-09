Coronavirus, il Lazio conta 417 nuovi contagi. Sono due i decessi, oltre 500 i guariti

Varia di poco rispetto alla giornata di ieri il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio: sono 417 quelli di cui ha dato notizia nella giornata di oggi, domenica 5 settembre, l’Assessorato alla Sanità della Regione, 13 in più di 24 ore fa. Ma sono in numero inferiore i test tortali, che sono stati quasi 17mila di cui circa 6mila tamponi molecolari e oltre 11mila antigenici. Risale così il rapporto tra postivi e tamponi che oggi si attesta sul 2,4%, mentre ieri era dell’1,7%. Nel bollettino quotidiano vengono poi riportati 2 decessi e 561 guariti nelle ultime 24 ore.

Stabili i ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri, il dato si mantiene stabile: allo stato attuale, secondo i dati sul portale Agenas aggiornati al 4 settembre, restano del 7% le percentuali di occupazione dei posti letto sia nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio che nelle terapie intensive. Guardando i numeri nel concreto, sono 449 i ricoverati nei reparti ordinari (+1 rispetto a ieri), 63 le terapie intensive occupate (-2).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, sono 312 quelli accertati in tutta la provincia di Roma, di cui 232 nella sola Capitale; altri 98 sono invece distribuiti tra le restanti province del Lazio: 28 positività sono state riscontrate nel territorio pontino, 24 nella provincia di Viterbo e 23 rispettivamente in quelle di Frosinone e Rieti. I decessi sono stati registrati invece tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 5 settembre

Scende sotto la quota dei 14mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio: la maggior parte di questi (13.477) sono fortunatamente in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di un ricovero in ospedale. Con il dato di oggi sale ad oltre 376mila il totale dei contagi che sono stati registrati in tutta la regione in questi 17 mesi di pandemia; più di 354mila persone che erano risultare positive sono poi guarite, mentre 8542 purtroppo non ce l’hanno fatta.