Coronavirus: 762 nuovi contagi nel Lazio. Indice RT in calo, incidenza costante

RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera che rimane bassa anche se i ricoveri aumentano ancora. Questo il quadro generale del Lazio che viene tracciato dall’Assessorato alla Sanità della Regione che al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 ha diffuso il quotidiano bolletitno.

Oggi, venerdì 6 agosto, sono 762 i nuovi casi di coronavirus (compresi i recuperi), 218 in più rispetto alle scorse 24 ore, 2 i decessi. I ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali sono 397 (5 in più rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 54, una in più oggi.

“Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale); continua la frenata della variante Delta nel Lazio” commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’amato. Facendo parlare i numeri, in tutto il Lazio l’indice Rt passa da 2,01 della scorsa settimana a 1,24, mentre l’incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti, ed in prevalenza riguarda la fascia di popolazione giovane 20/30 anni.

Coronavirus Latina: i dati di oggi in tutta la provincia

Per quanto riguarda le vaccinazioni, prosegue la campagna itinerante che è stata ribattezzata “Operazione Delta”. E' stata, infatti, annunciata nelle scorse ore una nuova tappa a Fondi (dal 22 a l 24 agosto) del camper della Asl per le somministrazioni del monodose Johnson & Johnson, mentre è stata sospesa quella prevista per stasera in piazza del Popolo a Latina. Nel resto della regione, invece, sono previste due giornate di vaccinazioni a Rieri il 27 e 28 agosto, mentre è più fitto il calendario organizzato dalla Asl Roma 6: 7 agosto, Marino, Castel Gandolfo – 8 agosto, Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo - 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castelgandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castelgandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.