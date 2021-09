Coronavirus, nel Lazio nuovi casi sotto i 300, ma sono meno anche i tamponi. Sette i decessi

Il quadro generale tratteggiato dalla Regione con il consueto bollettino: balzo in avanti per il numero dei ricoverati: 20 in più in 24 ore nei reparti ordinari, stabile il dato delle terapie intensive

Scende sotto la soglia dei 300 il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio, per la precisione 295: un dato, quello dei 295 casi di oggi, lunedì 6 settembre, comunicato nel pomeriggio dall’Assessorato regionale alla Sanità, in calo rispetto agli ultimi giorni, ma figlio anche di un numero più basso di tamponi: in totale sono stati, infatti, 14530 i test in tutta la regione, di cui 4.485 molecolari e 10045 antigenici. E’ comunque in leggero calo rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 2%, mentre 24 ore fa era del 2,4%.

Nel bollettino di oggi sono anche riportati 7 decessi, mentre i guariti sono stati 310. Balzo in avanti, invece, del numero dei ricoverati: sono 20 in più rispetto a ieri i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (in totale sono 469), mentre sono 64 le terapie intensive occupate (+1).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, buona parte dei casi di oggi sono nella Capitale, ben 187, mentre sono 242 in totale in tutta la provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio in totale ne sono stati registrati 43, di cui 31 solo nel territorio pontino; 6 nuove positività sono state invece riscontrate rispettivamente nelle provincia di Frosinone e Viterbo, nessuna in quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 6 settembre

Sono sempre appena sotto la quota dei 14mila gli attuali positivi in tutta la regione, con 13434 di questi che sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di un ricovero in ospedale. Sfiorano i 377mila i contagi totali che sono stati accertati nel Lazio dall’inizio della pandemia; sono più di 354mila i guariti, 8549 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale nel Lazio: raggiunto, aggiorna l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il 79% della popolazione over 12 vaccinato con doppia dose.