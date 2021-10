Coronavirus: nel Lazio 300 nuovi casi. Cala l’incidenza, diminuiscono anche i ricoverati

Nel Lazio sono 300 i nuovi casi di coronavirus oggi, giovedì 7 ottobre: il dato reso noto dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,3% sulla base di 22.516 test totali che sono stati effettuati di cui 10.038 molecolari e 12.478 antigenici. Nel bollettino di oggi della Regione sono poi riportati anche due decessi e 120 guarigioni.

Coronavirus Lazio: incidenza e ricoveri in calo

Sono in calo gli altri due parametri dell’incidenza e dei ricoverati nel Lazio. L’incidenza scende di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti. I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono invece 362 (5 in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 53 le terapie intensive occupate (-3). Secondo i dati riportati dal sito Agenas la percentuale di occupazione dei posti letto sia nei reparti di area non critica che nelle terapie intensive è al 6%.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 208 sono nella provincia di Roma, e 145 solo nella Capitale. Nel resto della regione sono poi 92 i casi totali, la maggior parte dei quali concentrati nelle due province di Latina e Frosinone, vale a dire 41 nella prima e 33 nella seconda. Più bassi i dati che arrivano invece dalle Asl di Viterbo, 11 nuove positività, e di Rieti, 7 nuove positività. I decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 ottobre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: sono poco più di 9mila gli attuali positivi nella regione, con 8.836 di questi che non necessitano di un ricovero ospedaliero e sono in cura in isolamento domiciliare. I guariti totali sono oltre 368mila, i decessi 8.676. In totale dall’inizio della pandemia i contagi registrati nel Lazio hanno superato quota 386mila.