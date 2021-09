Coronavirus: nel Lazio registrati 354 nuovi contagi, i guariti sono 555. Cinque decessi

Resta stabile al 2% il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio: rispetto al dato di ieri, infatti, è in aumento il numero dei test effettuati, così come anche quello dei contagi da coronavirus registrati in tutta la regione. In totale sono stati 17.659 i test (di cui 8.520 molecolari e 9.319 antigienici) e 354 i casi registrati, 59 in più rispetto a ieri.

A fornire come di consueto gli aggiornamenti sulla situazione nel Lazio l’Assessorato alla Sanità della Regione con il quotidiano bollettino redatto al termine della videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 e in cui sono riportati anche 5 decessi e 555 guariti.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere si mantiene stabile: è fissa al 7% da giorni, infatti, la percentuale dei posti letto occupati sia nei reparti di area non critica che nelle terapie intensive (secondo i dati del portale Agenas aggiornati al 6 settembre). Anche se, facendo parlare i numeri, sono 481 oggi i postivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (12 in più nelle ultime 24 ore), 63 invece le terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 354 nuovi casi di oggi, 274 sono nella provincia di Roma e 181 solo nella Capitale; 78 sono invece distribuiti nelle altre quattro province del Lazio, con il territorio pontino che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare il dato più basso con 13 contagi; 23 ne sono invece stati accertati nella Asl di Frosinone, 21 rispettivamente in quelle di Viterbo e Rieti dove c'è stato anche uno dei decessi; gli altri sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 7 settembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove, in virtù del numero più alto di guariti rispetto a quello dei nuovi casi, continua a scendere il dato degli attuali positivi che ad oggi sono 13.761; di questi 13.217 sono in isolamento domiciliare e non necessitano di cure in ospedale. Superano quota 377mila, invece, i contagi totali riscontrati nel Lazio da inizio pandemia; sono quasi 356mila invece i guariti, 8554 i deceduti.