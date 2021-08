Coronavirus, 554 nuovi casi nel Lazio. D’Amato: “Contagi in calo in una settimana”

“Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale)” nel Lazio, mentre “continua la frenata della variante Delta”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, commentando i dati di oggi, domenica 8 agosto, del bollettino sulla diffusione del coronavirus.

Coronavirus Lazio: 554 nuovi casi

Second il report giornaliero, sono stati 554 i nuovi casi in queste ultime 24 ore nel Lazio (compresi i recuperi), 84 in meno rispetto alla giornata di ieri; 3 invece i decessi (compresi sempre i recuperi). La notizia poco confortante arriva ancora dai ricoverati che sono ancora in aumento anche se la pressione sulle strutture ospedaliere, spiega D’Amato, resta sempre bassa: sono 398 i pazienti nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio, mentre è stabile il numero delle terapie intensive occupate, ad oggi 54.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, come sempre sono concentrati per la maggior parte nella provincia di Roma dove nelle scorse 24 ore ne sono stati registrati 444, di 273 solo nella Capitale. Sono 110, invece, quelli accertati nelle altre quattro province: di questi 46 solo nel territorio pontino, 31 sono nella provincia di Frosinone, mentre 18 in quella di Viterbo e 15 infine in quella di Rieti. Tutti i decessi sono nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino dell’8 agosto

Si aggiorna dunque il quadro generale nel Lazio dove ad oggi sono 14497 gli attuali positivi, di cui poco più di 14mila in cura presso il proprio domicilio, mentre gli altri sono ricoverati in strutture ospedaliere. I contagi totali da inizio pandemia sono quasi 363mila, mentre i decessi più di 8400. Non risulta invece aggiornato da una settimana, vale a dire da quanto c’è stato l’attacco hacker, il dato dei guariti.