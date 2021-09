Coronavirus, nel Lazio 372 nuovi casi. Vaccini: verso l’80% della popolazione con doppia dose

Sono 372 i nuovi casi di coronavirus oggi, mercoledì 8 settembre, nel Lazio, 18 in più rispetto a ieri, ma con un numero più alto di tamponi: sono stati, infatti, 22.548 i test totali, di cui 12.206 molecolari e 10.342 antigenici. Un valore, questo, che ha fatto scendere nelle ultime 24 ore il dato del rapporto tra tamponi e positivi che oggi è all’1,6%, mentre ieri era al 2%. Il punto sulla situazione attuale è stato fatto come ogni giorno dall’Assessorato alla Sanità della Regione e al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 è stato redatto il consueto il bollettino che riporta anche 2 decessi (-3) e 828 guariti.

Si mantiene stabile la pressione ospedaliera nel Lazio: per quanto riguarda i ricoverati, infatti, sono 466 i positivi al momento nei reparti di area non critica (-15 rispetto a ieri), mentre sono 64 le terapie intensive occupate (-1).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 256 sono nella provincia di Roma, di cui 160 solo nella Capitale; altri 116 sono invece distribuiti tra le altre quattro province del Lazio: il dato più alto arriva dal territorio pontino dove sono 65 i nuovi casi; un numero su cui pesa inevitabilmente il focolaio riscontrato in una casa alloggio per anziani a Lenola. Nella provincia di Viterbo sono stati accertati poi 19 positivi, uno in meno in quella di Frosinone e 14 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, infine, sono stati registrati entrambi nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino dell’8 settembre

Scende ancora il numero degli attuali positivi che sono poco più di 13mila ad oggi e 12773 di questi sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di ricovero ospedaliero. Il totale dei contagi è arrivato a 377mila, con quasi 356mila guariti dall’inizio della pandemia; sono 8556 i deceduti.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale in tutto il Lazio. “Entro 48 ore si raggiungerà l’80% della popolazione over 12 vaccinato con doppia dose” ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato quando sono state somministrati 8 milioni totali di dosi. Per quanto riguarda il ritorno in classe, ha fatto sapere ancora D'Amato, "è pronto il piano di monitoraggio nelle scuole, riguarderà circa 30mila studenti".