Coronavirus: nel Lazio 118 nuovi casi, ma i decessi sono 13. Oltre 4,3 milioni di vaccinazioni

Resta di poco superiore alla soglia dei cento il numero dei nuovi casi di coronavirus registrati nel ultime 24 ore nel Lazio, ma a fronte di più del doppio dei test rispetto alla giornata di ieri. Nello specifico sono 118 i contagi riferiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19; i test in totale sono stati oltre 24mila (ieri erano stati 9mila), di cui 10mila molecolari (+4.405) e oltre 14mila antigenici. Scende quindi il rapporto tra tamponi e positivi che si attesta sull’1,1%, sullo 0,4% se si considerano anche gli antigenici, più basso di qullo a livello nazionale (0,6%).

Alle scorse 24 ore, poi, sono stati registrati 13 decessi (+7), 449 i guariti. Si confermano in calo il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di area non critica, che sono 430 (-24), e quello delle terapie intensive occupate, che sono 90 (-4).

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Dei 118 nuovi casi, 97 sono nella provincia di Roma (di cui 69 solo nella Capitale), mentre gli altri 21 sono distribuiti nelle restanti quattro province laziali: 12 sono nel territorio pontino, 5 nella provincia di Frosinone, uno in meno in quella di Viterbo e nessuno, infine, a Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono stati tutti e 13 registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 15 giugno

Migliora, in virtù dei numeri di oggi, il quadro in tutta la regione dove è in calo anche il numero degli attuali positivi che ad oggi si aggira sui 5500; di questi, 4982 sono le persone in cura presso il proprio domicilio. In questi 15 mesi dall'inizio della pandemia sono stati quasi 345mila i contagi totali riscontrati nel Lazio, 330mila i guariti, 8300 i deceduti.

La campagna vaccinale

Come di consueto con il bollettino l’Assessorato regionale alla Sanità fa anche il punto sulla campagna vaccinale: superata la quota di 4,3 milioni di somministrazioni complessive e 1,5 milioni di seconde dosi. Esauriti gli slot in vista del secondo “Junior Open Day” previsto per il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 giugno. “La campagna vaccinale prosegue - ha commentato l’assessore Alessio D’amato - rispettati tutti gli obiettivi e somministrazioni sopra il target prefissato”.

