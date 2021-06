Coronavirus, nel Lazio 119 nuovi contagi e 8 decessi. Scende ancora l’incidenza

Scende ancora l’incidenza nel Lazio dove sono 119 i nuovi casi di coronavirus oggi, giovedì 17 giugno. Il bollettino diffuso dall’Assessorato alla Sanità della Regione nel pomeriggio al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Sono 24 i casi in meno rispetto alla giornata di ieri, ma è inferiore anche il numero dei test che in totale sono stati oltre 24mila di cui più di 9mila molecolari (-2.048) e oltre 15mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi si attesta sull’1,3%, e scende allo 0,4% se si considerano anche gli antigenici.

Scende rispetto a ieri anche il numero dei decessi, 8 quelli notificati nelle scorse 24 ore; 461 i guariti; si alleggerisce sempre di più la pressione sulle strutture ospedaliere: il numero dei ricoverati secondo il bollettino di oggi sono 368 (-24), mentre sono 81 (-4) le terapie intensive occupate. Si conferma anche il calo progressivo ,per la quarta settimana di fila, dell’incidenza che ora è di 18 casi ogni 100.000 abitanti (la scorsa settimana era di 23 casi ogni 100.000 abitanti).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 119 casi totali, 102 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 66 solo nella Capitale. Gli altri 17 sono distribuiti nelle restanti quattro province del Lazio: 13 sono nel territorio pontino, 2 rispettivamente nella provincia di Frosinone e in quella di Viterbo e nessuno, invece, in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, solo uno è stato registrato nella provincia di Latina, gli altri sono tutti in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 17 giugno

Migliora ancora la situazione generale nel Lazio dove gli attuali positivi sono scesi sotto il muro dei 5mila con quasi 4500 delle persone contagiate che non necessitano di un ricovero e sono in cura presso il proprio domicilio. Sfiorano la soglia 345mila i casi totali che sono stati registrati tra le cinque province in questi oltre 15 mesi dall’inizio della pandemia: 8300 sono le persone che non ce l’hanno fatta, quasi 332mila quelle che invece poi sono guarite.

La campagna vaccinale

Procede spedita, intanto, la campagna vaccinale; oggi raggiunto l’obiettivo delle 4,5 milioni di somministrazioni di cui circa 1,6 milioni con il completamento del ciclo vaccinale nel Lazio dove questo fine settimana, per il secondo consecutivo, si terrà lo Junior Open Day con la somministrazione del siero Pfizer ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Al termine saranno 40mila i giovani con prima dose del vaccino.

D’Amato: “Entro il 10 agosto vaccinato il 70% della popolazione”

Coronavirus, le altre notizie