Coronavirus, nel Lazio la curva si conferma in calo: 466 i nuovi casi. Sono 16 i decessi

Da oltre dieci giorni i contagi giornalieri sono abbondantemente sotto la soglia dei mille; in calo anche il numero dei ricoveri così come l’incidenza ogni 100mila abitanti. La Regione accelera sui vaccini

Come nella provincia di Latina, anche in tutto il Lazio la curva dei contagi da coronavirus si conferma in calo nel mese di maggio con i casi giornalieri che da oltre dieci giorni sono sotto la soglia dei mille. I nuovi positivi di oggi sono 466, 118 in più rispetto a ieri ma a fronte di un numero più alto anche di tamponi. I test totali sono stati infatti oltre 33mila di cui più di 15mila molecolari (+4.200) e quasi 18mila antigenici; il rapporto tra tamponi e positivi oggi è al 2,9% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3%.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Questi alcuni dei dati che sono stati resi noti dall’Assessorato regionale alla Sanità al termine della videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Completano il quadro poi i decessi che nelle scorse 24 ore sono stati 16, mentre sono stati 1.880 i guariti. Numeri in calo per quanto riguarda i ricoveri, che sono 1454 (- 65 rispetto a ieri), 215 invece le terapie intensive occupate (guarda la scheda in basso). Altro dato importante quello dell’incidenza ogni 100mila abitanti che si conferma in diminuzione rispetto ad una settimana fa.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, 333 sono stati registrati nella provincia di Roma, di cui 208 solo nella Capitale, mentre 133 nelle altre quattro province del Lazio: 47 di questi sono concentrati nel territorio pontino, altrettanti nella provincia di Frosinone, 30 in quella di Viterbo e 9 infine in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 19 maggio

Si aggiorna con i dati di oggi il quadro generale nel Lazio dove sono circa 30mila gli attuali positivi, con quasi 29mila persone che sono in cura presso il proprio domicilio, 1454 invece i ricoverati. Da inizio pandemia si sfiorano i 338mila contagi totali accertati con quasi 300mila persone che sono poi guarite; sono più di 8mila i decessi.

La campagna vaccinale

Accelerata della Regione Lazio per la campagna vaccinale; è stato aggiornato in queste ore il calendario delle prenotazioni: alla mezzanotte del 21 gennaio saranno aperte infatti alla fascia di età tra i 47 e i 44, mentre da martedì 25 maggio a quella delle persone nate tra il 1978 e il 1981. L’altra novità riguarda invece le farmacie: le prenotazioni saranno aperte dal 24 maggio, mentre dal 1 giugno inizieranno le somministrazioni di Johnson & Johnson. Dall’1 al 3 previsto poi l’open day per i maturandi (qui tutte le informazioni), mentre questo fine settimana, quello del 22 e 23 maggio, per gli over 40.

Per quanto riguarda i numeri, secondo il dato aggiornato alle 17 di oggi, sono 2.783.187 le vaccinazioni effettuate da inizio campagna in tutto il Lazio con oltre 900mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose; la provincia di Latina viaggia spedita verso l’obiettivo delle 200mila somministrazioni (sono 196mila); hanno completato il ciclo vaccinale più di 64mila persone.

