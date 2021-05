Coronavirus: nel Lazio 471 nuovi contagi e 11 decessi. Il livello di rischio scende a “basso”

Continua la fase di decrescita del numero dei ricoverati mentre procede spedita la campagna vaccinale: prima dose ad oltre il 40% della popolazione target. Nel weekend il secondo open day per gli over 40

Scendono di nuovo sotto il muro dei 500 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino di oggi, venerdì 21 maggio, sono 471 i contagi, 87 in meno rispetto a ieri, ma a fronte di un numero leggermente più alto di tamponi. I test sono stati in totale quasi 30mila (29.659) di cui quasi 14mila molecolari (+2.600 rispetto a ieri) e quasi 16mila antigenici. Scende, così, nelle ultime 24 ore il rapporto tra tamponi e positivi che è al 3,3%, all’1,5% se si considerano anche gli antigenici.

Coroanvirus Lazio: livello di rischio scende a “basso”

Il quadro completo dei dati dei oggi è stato tratteggiato come sempre dall’Assessorato alla Sanità della Regione dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nelle scorse 24 pre sono stati 11 i decessi e 1.671 i guariti, più del triplo dei nuovi positivi; ancora in calo sia il numero dei ricoverati che ad oggi sono 1.323 (-71), che quello delle terapie intensive occupate che sono 205 (-5). Il livello di rischio scende a “basso”.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, 258 sono stati registrati solo nella Capitale e altri 89 nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province laziali i casi sono stati in totale 124, di cui circa la meta, 73, sono concentrati nel territorio pontino; altri 32 sono poi nella provincia di Frosinone, 15 in quella di Viterbo e 4 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, la maggior parte, 8, sono nella provincia di Roma, 2 in quella di Frosinone e uno nella Tuscia.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 21 maggio

Sulla base dei dati aggiornati di oggi si modifica il quadro generale nel Lazio: scendono sotto quota 30mila gli attuali positivi in tutta la regione con oltre 27mila persone che sono in cura presso il proprio domicilio, mentre più di 1300 necessitano invece di un ricovero in ospedale. Da inizio pandemia son quasi 340mila i contagi totali accertati, con più di 300mila persone che sono poi guarite; sono 8074 i decessi.

La campagna vaccinale

Procede la campagna vaccinale nel Lazio dove la prima dose è stata somministrata a più del 40% della popolazione target. Secondo il dato aggiornato alle 16 di oggi sono state 2.875.870 le dosi inoculate con più di 930mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Superato, invece, in provincia, l’obiettivo delle 200mila vaccinazioni. Intanto, nel fine settimana del 22 e 23 maggio si terrà il secondo open day over 40 con il vaccino AstraZeneca che vedrà impegnati 30 hub vaccinali in tutto il Lazio, tre nella provincia di Latina (qui tutte le informazioni).

