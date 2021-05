Coronavirus, nel Lazio si conferma la frenata dei contagi: sono 413 in un giorno. Otto i decessi

Si mantiene sotto quota 500 il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio: sono 413 oggi, domenica 23 maggio, come riferito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 81 in meno rispetto di ieri. Più basso anche, va detto, il numero dei test che in totale sono stati più di 21mila di cui 10.519 molecolari (-2.802) e oltre 10mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi è al 3,9%, in linea con il dato di ieri, e scende all’1,9% se si considerano anche gli antigenici.

Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 8 i decessi (+2), 1.109 i guariti nelle cinque province del Lazio, quasi il triplo, quindi, dei nuovi positivi; continua a scendere il numero dei ricoverati che sono 1.255 (-28), mentre le terapie intensive occupate si mantengono stabilmente sotto la soglia dei 200 (sono 194).

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi di oggi, 320 sono nella provincia di Roma, di cui 217 solo nella Capitale; altri 93 casi sono invece nelle restanti quattro province del Lazio: 45 sono stati riscontarti tra i residenti del territorio pontino, altri 13 nella provincia di Frosinone, 29 in quella diViterbo e 6 infine in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, la metà, 4, sono stati registrati nella provincia di Roma, uno in quella di Frosinone e 3 nella Tuscia.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 23 maggio

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna dunque il quadro generale in tutto il Lazio: sfiorano quota 340mila i contagi totali dall’inizio della pandemia, con quasi 28mila persone che sono attualmente positive: di queste circa 26mila sono in cura presso il proprio domicilio, mentre le restanti sono ricoverate presso strutture ospedaliere. Sono quasi 304mila, invece, i guariti, 8090 i decessi.

La campagna vaccinale

Procede la campagna vaccinale che anche in questo fine settimana ha ricevuto un importante impulso dall’Open Day AstraZeneca riservato questa volta agli over 35: 30 gli hub dedicati nel Lazio le cui dosi disponibili sono state tutte prenotate. Le prossime tappe dalla campagna prevedono per domani l’inizio delle prenotazioni sul portale regionale di Salute Lazio del vaccino J&J nelle farmacie (qui tutte le informazioni)e dal giorno successivo per il personale Aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it

Coronavirus: le altre notizie