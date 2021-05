Coronavirus, nel Lazio 361 casi e 9 decessi. D’Amato: “Rimodulata la rete ospedaliera”

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: sono 361 oggi, giovedì 27 maggio. I dati aggiornati sono stati diffusi come ogni giorno dall’Assessorato alla Sanità della Reione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Rispetto alla giorata di ieri sono 43 i casi in più ma è pressoché stabile il rapporto tra tamponi e positivi che si attesta sul 2,9%, sull’1,4% se si considerano anche gli antigenici. Nella giornata di ieri sono stati oltre 25mila i test totali di cui oltre 12mila molecolari e 13mila antigenici.

Coronavirus Lazio: scende l’indice Rt

Nelle scorse 24 ore sono stati registrati poi 9 decessi e i guariti sono stati 1.324. Scendono sotto quota 1100 i ricoverati che sono 1.061 (-45 rispetto an ieri), 165 invece le terapie intensive occupate. In calo ancora, infine, l’indice Rt che in tutto il Lazio è a 0,74, mentre l’incidenza è di 52,81/100mila abitanti, ha reso noto l’assessore regionale D’Amato che ha annunciato anche la rimodulazione della “rete ospedaliera; si riconvertono in regime ordinario circa 1200 posti letto” ha fatto sapere.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, sono 307 quelli accertati nella provincia di Roma, di cui 212 solo nella Capitale; altri 54 sono nelle restanti quattro province del Lazio di cui 28 nel territorio pontino. Sono 14 invece quelli accertati tra i residenti della provincia di Frosinone, 5 in quella di Viterbo e 7 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, uno è stato registrato in Ciociaria, e gli altri nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 27 maggio

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio: sono scesi sotto la soglia dei 23mila gli attuali positivi con oltre 21mila persone che sono in cura presso il proprio domicilio, mentre in totale sono 1226 i ricoverati. I contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 340mila e 310mila sono i guariti. Più di 8100 sono i deceduti.

La campagna vaccinale

Il Lazio accelera sulla campagna vaccinale: sono state aperte oggi le prenotazioni per i maturandi che in circa 3 ore sono state circa 30mila, mentre la Regione organizza anche l’Open Week Astrazeneca Festa della Repubblica dal 2 al 6 giugno con la prenotazione che avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale. Intanto ha superato la quota del milione il numero dei cittadini del Lazio vaccinati, vale a dire colore che hanno ricevuto anche la seconda dose, mentre sono più di 3 milioni le vaccinazioni totali.

Assessore D’Amato vaccinato

Vaccinazione oggi al drive in di Valmontone anche l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. “Un ringraziamento agli operatori sanitari e a tutto il personale della Asl Roma 5, per la professionalità e la cortesia” ha commentato l’assessore su Facebook.

Coronavirus: le altre notizie