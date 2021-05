Coronavirus, nel Lazio casi giornalieri sotto quota 300. Sono 11 i decessi

I dati aggiornati dalla Regione: scende ancora il numero degli attuali positivi, in virtù del numero più alto di guariti rispetto ai nuovi contagi; in calo sempre i ricoveri. Le novità per i vaccini

Scendono sotto quota 300 i contagi giornalieri di coronavirus nel Lazio, a fronte di un numero pressoché stabile di tamponi rispetto alla giornata di ieri. Il quadro della situazione è stato tratteggiato sempre dall’Assessorato regionale alla Sanità che ha diffuso i dati al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Coronavirus Lazio: tutti i dati

I casi nelle scorse 24 ore sono stati 296, su oltre 27mila test di cui oltre 11mila molecolari (-470 rispetto a ieri) e oltre 15mila antigienici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende all’ 1%. Continua la discesa del numero dei ricoverati che sono ad oggi 1.111 (-50) come di quello delle terapie intensive occupate, 159 (-6). I decessi nelle scorse 24 ore sono stiati 11, 1.272 i guariti.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la maggior parte, 243, sono concentrati nella provincia di Roma con 168 che sono solo nella Capitale; altri 53 casi sono stati registrati, invece, nella altre quattro province del Lazio: in numero più alto sono nel territorio pontino, vale a dire 30, altri 13 sono provincia di Frosinone, 3 in quella di Viterbo e 7 in quella di Rieti. Degli 11 decessi, uno è stato registrato nella Tuscia, gli altri nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: bollettino del 28 maggio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove continua a scendere, per effetto del numero dei guariti superiore rispetto ai nuovi casi, il dato degli attuali positivi sceso sotto la soglia dei 22mila; i contagi totali sono più di 340mila, con più di 310mila persone che sono poi guarite; sono 8155 i decessi. Degli attuali positivi oltre 20mila persone sono in cura presso il proprio domicilio.

La campagna vaccinale

Oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto nel Lazio almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale. Questi i dati aggiornati mentre la prossima sarà una settimana importante per la campagna vaccinale: dal 2 al 6 giugno, infatti, è in calendario l’Open Week AstraZeneca over 18; la prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio (qui tutte le informazioni). Intanto sono aperte le prenotazioni per il vaccino anche per chi sosterrà gli esami finali nelle scuole di formazione regionali; le prenotazioni avverranno sempre su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale salutelazio.it e le somministrazioni avverranno da martedì 1 a giovedì 3 giugno.