Coronavirus, nel Lazio 278 casi e 6 decessi. D’Amato: “Dati fra i più bassi degli ultimi 7 mesi”

Tornano nuovamente sotto la soglia dei 300 i contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio. I dati aggiornati sono stati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

I casi, nello specifico, sono 278 (29 in meno rispetto a ieri) su oltre 20mila test totali di cui circa 9300 molecolari (-2.011) e quasi 11mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi è al 2,9%, ma scende all’1,3% se si considerano anche gli antigenici. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 6 i decessi, 1.253 i guariti. Continua progressivamente a calare il numero dei ricoverati che sono 913 (-20 rispetto a ieri) come anche quello delle terapie intensive occupate che sono 152 (-3). “I dati di oggi si confermano fra i più bassi negli ultimi 7 mesi” commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda i nuovi casi di cui è stata data notizia oggi dalla Regione, 212 sono stati registrarti nella provincia di Roma, di cui 159 nella sola Capitale, altri 66 sono in totale nelle altre quattro province del Lazio. Nello specifico, 21 sono nel territorio pontino, 23 sono nella provincia di Frosinone, 13 in quella di Viterbo e 9 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, uno è stato registrato in Ciociaria, gli altri nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 30 maggio

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio sulla base dei dati di oggi: si confermano in calo e sono sotto quota 20mila gli attuali positivi, anche perché ormai da giorni il numero dei guariti è nettamente superiore rispetto a quello dei nuovi contagi; sono 913, come detto, i ricoverati, 152 in terapia intensiva mentre meno di 19mila positivi sono in cura presso il proprio domicilio. Sfiora quota 342mila il numero di contagi totali da inizio pandemia, i 314mila quello dei guariti; sono 8171 i deceduti.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale, mentre nella prossima settimana ci saranno le due importanti iniziative della Regione con le somministrazioni ai maturandi e l’Open Week AstraZeneca per gli over 18. Intanto nel Lazio sono più di 3 milioni e 300mila le vaccinazioni totali e oltre un milione le persone che hanno completato il ciclo; rassicura, infine, l’assessore D’Amato: "Nella giornata del 2 Giugno, Festa della Repubblica, un adulto su due avrà ricevuto almeno una dose di vaccino”.