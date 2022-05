Coronavirus, nel Lazio 3.218 nuovi casi. Contagi dimezzati a maggio, in calo anche i decessi

Il mese di magio si chiude con 3.218 nuovi casi di coronavirus nel Lazio: questo il dato riportato nel bollettino di oggi diffuso dalla Regione nel pomeriggio e che evidenzia un lieve rialzo della curva rispetto ai circa 1.200 contagi giornalieri di ieri, come spesso accade il martedì. Il numero dei tamponi nelle scorse 24 ore è infatti molto più alto di quello del fine settimana, con 26.157 test totali effettuati, di cui 5.972 tamponi molecolari e 20.185 antigenici ; aumenta però, di circa due punti percentuali, il rapporto tra positivi e tamponi che è del 12,3%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda tuti gli altri dati, buone notizie arrivano oggi dagli ospedali dove c’è stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati: i positivi nei reparti ordinari sono 582, 15 in meno in giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 31 (-2). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece due, uno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate dalle varie Asl regionali sono state 4.404.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione nelle singole province del Lazio nelle ultime 24 ore. In quella di Roma i contagi accertati sono stati 2.546, di cui 1.942 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 720, nella Asl Roma 2 sono 768, nella Asl Roma 3 sono 454, nella Asl Roma 4 sono 121, nella Asl Roma 5 sono 213, nella Asl Roma 6 sono 270). Nel resto della regione i nuovi casi in totale sono 672, e di questi 267 sono concentrati nel territorio pontino e 211 in quello ciociaro, mentre 133 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 61 da quella di Rieti. Uno dei decessi, come detto c’è stato nella provincia di Latina (quello di un paziente che era residente a Monte San Biagio), mentre l’altro in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 31 maggio 2021

Si aggiorna, sulla base dei dai di oggi, il quadro generale in tutto il Lazio, dove scende ancora, e arriva sotto la soglia dei 120mila, il numero degli attuali positivi. Sono 613 i ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre nelle ultime 24 ore quasi 1.200 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi). Quali sono stati invece i dati del mese di maggio? In totale sono stati un po' più 94mila i contagi accertati con un calo di circa il 52% rispetto al mese di aprile quando i positivi riscontrati erano stati quasi 197mila. Sono poi 35.700 gli attuali positivi in meno, dato che è andato progressivamente scendendo nel corso delle settimane per via del più alto numero di guarigioni giornaliere rispetto ai nuovi casi; praticamente è dimezzato il numero dei ricoverati che un mese fa erano più di 1.200 (1.144 nei reparti ordinari e 62 nelle terapie intensive). Nel mese che si è appena concluso, poi, sono stati 223 i decessi (ad aprile erano stati 334).