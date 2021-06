Coronavirus, nel Lazio 233 nuovi casi e 5 decessi. Record di vaccinazioni in un giorno

Sono stati 1.125 i guariti nelle scorse 24 ore in tutta la regione dove progressivamente scende il numero degli attuali positivi che sono meno di 12mila. Ripartono le prenotazioni per i vaccini

Tornano sopra quota 200 i contagi giornalieri da coronavirus in tutto il Lazio. A diffondere i dati aggiornati di oggi, domenica 6 giugno, l’Assessorato alla Sanità della regione. I nuovi casi registrati sono 233 su oltre 18mila test di cui oltre 7mila molecolari (-3.946 rispetto a ieri) e più di 11mila antigenici. Se confrontato con le scorse 24 ore, sale leggermente il valore del rapporto tra positivi e tamponi che è al 3,2% (ieri era all’1,8%), e che si attesta sull’1,2% se si considerano anche gli antigenici.

In calo i decessi che sono 5 (-4), mentre sono 1.125 i guariti. Scende il dato dei ricoverati che sono 690 (-60), mentre le terapie intensive occupate sono 125 (-1); continua ad essere sotto la soglia di allerta, dunque, la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva e nelle aree non critiche: secondo i dati di Agens, aggiornati al 5 giugno, nel primo caso parliamo, infatti, del 13% dei posti letto occupati (la soglia minima stabilita dal Ministero della Salute è il 30%), nel secondo del 12% (la soglia minima stabilita dal Ministero della Salute è il 40%).

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei nuovi casi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, 180 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 115 solo nella Capitale, mentre altri 53 sono in totale nelle altre quattro province del Lazio: 30 di questi ultimi sono nel territorio pontino, 2 nella provincia di Frosinone, 20 in quella di Viterbo ed uno solo in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 6 giugno

Si aggiorna, dunque, il quadro generale in tutto il Lazio dove progressivamente continua a scendere il numero degli attuali positivi che sono scesi sotto la soglia dei 12mila; sono invece più di 343mila i contagi totali registrati nella regione dall’inizio della pandemia: 323mila persone sono poi guarite mentre sono 8218 i decessi. Ad oggi oltre 11mila persone sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 815 necessitano di un ricovero ospedaliero.

La campagna vaccinale

Record di vaccinazioni ieri in tutto il Lazio: sono state 64.767 le dosi somministrate nelle cinque province, faconde registrare il dato più alto da inizio campagna vaccinale, mentre nella giornata di oggi sono stati superati i 3,7 milioni di vaccini effettuati nel Lazio. "Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino" fanno sapere dall'Unità di Crisi della Regione Lazio. Intanto oggi si conclude l’Open Week AstraZeneca over 18 iniziato lo scorso 2 giugno; “grande adesione in tutti gli hub del Lazio che hanno aderito all’iniziativa; sold out anche gli slot last minute aggiuntivi messi a disposizione per le giornate di ieri e oggi” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato. “Grande successo - ha anche aggiunto D'Amato - per il primo Junior Open Day a Rieti con circa 200 dosi somministrate a utenti della fascia di età 12/16 anni. Previsti Junior Open Day in tutto il Lazio”. Dalla mezzanotte di oggi, poi, si aprono le prenotazioni per le perone di età compresa tra i 39 e i 35 anni, secondo un calendario reso noto dalla Regione nei giorni scorsi che prevede una graduale apertura delle prenotazioni per le diverse fasce fino a quelle dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni: l’8 giugno alle 24 sarà infatti la volta della fascia di età tra i 34 e i 30 anni, due giorni dopo quella tra i 29 e i 25 anni e domenica 13 giugno prenotazioni aperte invece per le persone di età compresa tra i 24 e i 17 anni (qui tutte le informazioni). Intanto da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale.