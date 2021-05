Coronavirus Lazio, 1.007 nuovi casi e 37 decessi. Oltre 48mila vaccinazioni in un giorno

Tornano sopra quota mille i contagi da coronavirus in un giorno nel Lazio, anche se a fronte di un numero più alto di tamponi rispetto alla giornata di ieri. I nuovi casi di cui ha dato notizia l’Assessorato alla Sanità della Regione sono 1.007 su oltre 37mila test, di cui più di 19mila molecolari (+2.232) e oltre 18mila antigenici. Nelle ultime 24 ore sale di un punto percentuale il rapporto tra tamponi e positivi che ora è al 5%, ma se si considerano anche gli antigeni si fissa sul 2%.

Alto il dato dei decessi di cui è stata data comunicazione, 39 in tutto il Lazio ed è boom di guariti che sono ben oltre il doppio dei nuovi positivi, vale a dire 2.375.

Coronavirus Lazio: la situazione

Con il bollettino di oggi l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato ha tracciato il quadro della situazione in tutto il Lazio: sale leggermente rispetto ad una settimana fa il valore Rt che rimane comunque sotto l’1 e si attesta a 0.9; i tassi di occupazione dei posti letto in tutta la regione sono sotto la soglia di allerta (qui i particolari) e diminuisce l’incidenza che è pari a 123 per 100mila abitanti.

Coronavirus Lazio: il bollettino

Questo il dettaglio del bollettino di oggi: nella Capitale sono 508 i nuovi casi a cui si aggiungono gli altri 260 che sono stati registrati nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio i contagi totali sono stati 239: sono 116 nel territorio pontino, altri 62 sono stati accertati nella provincia di Frosinone, 36 in quella di Viterbo e 25 in quella di Rieti. Scende sotto la soglia dei 40mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio dove da inizio pandemia sono stati riscontrati quasi 330mila contagi totali: sono oltre 280mila le persone che sono poi guarite, 7835 i decessi. Restano di poco superiore ai 2mila i ricoverati, mentre sono 265 le terapie intensive occupate.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale ieri il Lazio è salito ad oltre 48mila dosi giornaliere; “prosegue la maratona e rimaniamo in quota. Dall’11 maggio si sale oltre le 50mila dosi al giorno” ha commentato l’assessore regionale D’Amato mentre dalla mezzanotte dell’8 maggio partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 55 - 54 anni (nati 1966 e 1967). Per quanto riguarda i numeri ad oggi sono 2.160.044 le vaccinazioni in tutto il Lazio, con oltre 706mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale; nella sola provincia di Latina sono circa 150mila le somministrazioni ed oltre 47mila le persone a cui sono state inoculate entrambe le dosi.

