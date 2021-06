Coronavirus: nel Lazio 179 contagi, 7 i decessi. Nuovo record di vaccini in un giorno

I dati aggiornati dalla Regione: continua a scendere il numero degli attuali positivi come anche quello dei ricoverati. In 24 ore in tutto il Lazio 66mila dosi di vaccini somministrate

Si mantengono sotto la soglia dei 200 i casi di coronavirus giornalieri nel Lazio: sono 179 quelli ufficializzati oggi, mercoledì 9 giugno, dall’Assessorato alla Sanità al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Più basso rispetto a ieri il numero dei test che in totale sono stati oltre 22mila, di cui 10mila molecolari e oltre 12mila antigenici: il rapporto tra positivi e tamponi si attesta sull’1,7%, ma scende allo 0,8% se si considerano anche gli antigenici.

Soffermandoci sugli altri dati sono 7 i decessi notificati oggi, 1.237 invece i guariti; continua la progressiva discesa del numero dei ricoverati che ad oggi sono 587 (-58 rispetto a ieri), come anche di quello delle terapie intensive occupate che sono 107 (-1).

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, 141 sono nella provincia di Roma, 38 nelle altre quattro del Lazio. Nella Capitale i casi di cui è stata data notizia sono 84, mentre sono 20 nel territorio pontino, 13 nella provincia di Frosinone, 5 in quella di Viterbo e zero, per il terzo giorno consecutivo, in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 3 sono riferiti al territorio pontino e uno alla provincia di Rieti, gli altri sono invece stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 9 giugno

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove continua a scendere il numero degli attuali positivi: sono meno di 9mila oggi con più di 8mila che sono in cura presso il proprio domicilio e quasi 700 che invece necessitano di un ricovero ospedaliero. Quasi 344mila sono invece i contagi totali accertati in tutta la regione in questi 16 mesi di pandemia: sono 326mila le persone guarite, 8236 i decessi.

La campagna vaccinale

Nuovo record di vaccinazioni nella giornata di ieri: alla mezzanotte sono state registrate 66mila somministrazioni in tutta la regione. “Nella giornata di oggi 9 giugno raggiungeremo 3,9 milioni di dosi somministrate e già oltrepassata la quota di 1,3 milioni di seconde dosi” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Dato record quello di ieri anche nella provincia pontina dove sono state superate le 5mila vaccinazioni in un giorno. Per quanto riguarda le prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età, domani, 10 giugno, sarà la volta di coloro che hanno tra i 29 e i 25 anni, poi domenica 13 giugno alle 24 di coloro che hanno tra i 24 e i 27 anni mentre dal 15 giugno sarà possibile prenotare per la fascia 12-16 dal proprio pediatra; le prenotazioni saranno possibili su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e tutte le informazioni sono invece disponibili sul salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta

Junior Open Day nel Lazio

Per quanto riguarda il primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer di questo fine settimana (sabato 12 e domenica 13 giugno), le prenotazioni saranno aperte da domani 10 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione: 8 nella Asl Rm1; 4 nella Asl Rm 2; 5 nella Asl Rm 3; 4 nella Asl Rm 4; 4 nella Asl Rm 5; 4 nella Asl Rm 6; 5 nella Asl di Viterbo; 4 nella Asl di Frosinone; 3 nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Rieti. Prenotazione su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it.