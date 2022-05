Coronavirus, nel Lazio meno di 2mila casi in un giorno, 4 decessi. Meno ricoverati negli ospedali

Meno di 2mila contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio: questo il dato riportato nel bollettino di oggi, lunedì 9 maggio, che è stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione. Un dato che come ogni lunedì, sulla base anche di un numero anche più basso di tamponi, fa registrare I nuovi casi sono 1.762 – tra i dati più bassi d registrati sulla base di 12.212 test totali, di cui 2.929 molecolari e 9.283 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi sale di un punto percentuale rispetto a ieri, arrivando al 14,4%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino sono riportati anche tutti gli altri dati: i decessi sono 4, nessuno dei quali nella provincia di Latina; anche oggi, poi, le guarigioni notificate dalle varie Asl sono in numero superiore rispetto ai nuovi casi, pari a 3.274. Buone notizie arrivano, infine, anche dagli ospedali: è in calo infatti il dato dei ricoverati che nei reparti di area non critica sono 940, 42 in meno rispetto alla giornata di ieri e scende anche quello dei pazienti gravi con 53 terapie intenisve occupate (-2).

La mappa dei contagi nel Lazio

Vediamo ora, come ogni giorno, la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati in totale 1.409 contagi, di cui 1.095 sono solo nella capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 462, nella Asl Roma 2 sono 301, nella Asl Roma 3 sono 332, nella Asl Roma 4 sono 54, nella Asl Roma 5 sono 118 e nella Asl Roma 6 sono 142). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati 353 di cui 176 nel territorio pontino e 88 in quelo ciociaro; altri 67 ne sono stati rilevati dalla Asl di Rieti e 22 da quella di Viterbo. Tre dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e uno in quella di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 9 maggio

Si aggiorna il quadro genenrale in tutto il Lazio dove continua a scendere il numero degli attuali positivi. Ad oggi sono 146.442: di questi 145.449 non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare, mentre meno di mille sono i ricoverati nei diversi reparti (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).