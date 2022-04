Coronavirus, nel Lazio 8.460 contagi e 9 decessi in un giorno. Sono 127.570 gli attuali positivi

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 8.460, circa 800 in meno rispetto alla giornata di ieri. Questo il dato riportato nel bollettino di oggi, venerdì 1 aprile, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. I test totali che sono stati effettuati dalle singole Asl, nelle farmacie e nei laboratori delle cinque province sono stati 55.541, di cui 11.321 molecolari e 44.220 antigenici, e scende di un punto percentuale, confermando l’andamento altalenante degli ultimi giorni, il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 15,2%.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Nel bollettino sono riportati anche 9 decessi (nessuno nella provincia di Latina), mentre le guarigioni che sono state notificate dall’Azienda sanitaria locale sono state 5.867. Aumenta di nuovo il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono infatti 1.202 (9 in più in un giorno) mentre sono stabili le terapie intensive con 77 che sono occupate ad oggi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Soffermandoci sui contagi, sono 6.120 quelli accertati nelle scorse 24 ore nella provincia di Roma, di cui 4.273 solo nella Capitale (nello specifico sono 1.719 nella Asl Roma 1, 1.409 nella Asl Roma 2, 1.145 nella Asl Roma 3, 380 nella Asl Roma 4, 658 nella Asl Roma 5 e 809 nella Asl Roma 6). Nel resto della regione i nuovi casi sono 2.340 e di questi 955 sono nel territorio pontino e 746 in quello ciociaro, mentre 342 ne sono stati rilevati dalla Asl di Rieti e 297 da quella di Viterbo. Sei dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, 2 in quella di Viterbo e uno infine in quella diFrosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 1 aprile 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: il numero degli attuali positivi nelle ultime 24 ore è salito, in considerazione del dato più alto dei nuovi casi rispetto alle guarigioni, arrivando a 127.570 con 1279 di questi che purtroppo necessitano di ospedalizzazione e in virtù del loro quadro clinico sono ricoverati, mentre 126.291 contagiati sono in isolamento domiciliare a casa, 2.575 in più rispetto a ieri (in basso tutti i dati del bollettino).