Coronavirus, nel Lazio 6.415 nuovi contagi e 5 decessi. Sono 140mila gli attuali positivi

Si mantiene stabile la curva dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione di oggi, domenica 10 aprile, nelle ultime 24 ore i casi accertati sono stati 6.415, appena 840 in meno rispetto alla giornata di ieri (erano stati 7.255, mentre venerdì 6.849). Scende di un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 14,5%; sono, infatti, 42.804 i test totali che sono stati effettuati ieri e di cui è stato reso noto il risultato, di cui 6.274 molecolari e 36.530 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 5 decessi (nessuno dei quali nella provincia di Latina), oltre a 3.546 guarigioni che sono state notificate nelle scorse 24 ore dalle varie Asl regionali. Discorso a parte per i ricoveri: se infatti si registra una leggera nuova riduzione del numero dei pazienti gravi con 68 terapie intensive occupate (-3), aumenta in maniera importante quello dei positivi che si trovano nei reperti ordinati degli ospedali laziali che sono 1.145, ben 30 in più in un giorno.

I contagi e i decessi nelle singole province del Lazio

Andando a guardare nel dettaglio, nella provincia di Roma sono stati accertati nelle ultime 24 ore 4.507 nuovi casi di cui 2.954 sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.050, nella Asl Roma 2 sono 1.003, nella Asl Roma 3 sono 901, nella Asl Roma 4 sono 312, nella Asl Roma 5 sono 575, nella Asl Roma 6 sono 666). Nel resto della regione i contagi sono 1.908 di cui 729 nel territorio ciociaro e 603 in quello pontino, mentre 132 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo e 264 da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e 3 in quella di Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino diodi 10 aprile 2022

Ha raggiunto, e superato, di nuovo la soglia dei 140mila il numero degli attuali positivi nel Lazio dove dall’inizio della pandemia sono stati riscontrati circa un milione e 360mila contagi totali. I ricoverati totali sono 1.213 secondo l'uomo aggiornamento regionale, mentre circa 139mila persone che sono contagiate fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso il bollettino di oggi).