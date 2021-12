Coronavirus: nel Lazio 1.871 nuovi casi e 13 decessi. Rt a 1.06, cresce la pressione sugli ospedali

Aumentano i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio, ma a fronte anche di un numero più altro di tamponi. Sono stati diffusi nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre, dall’Assessorato alla Sanità i dati contenuti nel bollettino: i contagi giornalieri sono 1.871, 495 in più rispetto alla giornata di ieri, ma con quasi il doppio dei test che in totale sono stati 54.189, di cui 17.294 molecolari e 36.895 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 3,4% (ieri era del 5%).

Gli altri dati

Importante il numero dei decessi di oggi che sono 13, mentre le guarigioni sono state 928. Sul fronte dei ricoveri, aumentano i pazienti positivi nelle aree non critiche degli ospedali del Lazio che sono 786 (+ 9 in un giorno), mentre diminuiscono quelli nelle terapie intensive che sono 110 (-4). Il valore dell’Rt è di 1.06 ed è più basso di quello nazionale, ma è in aumento l’incidenza anche se, come specificato anche ieri dall’assessore D’Amato, con una velocità più bassa, La classificazione è moderata. Bisogna “mantenere alta l’attenzione - ha detto l’assessore -; in crescita seppur sotto la soglia entrambi i tassi di occupazione ospedaliera”.

I contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 1.418 i contagi accertati in tutta la provincia di Roma, con 861 riscontrati solo nella Capitale; ma sul totale pesano anche i 304 casi nel territorio della Asl Roma6. Altri 453 positività sono invece nel resto della regione: 172 di queste sono nel territorio pontino e 149 nella provincia di Frosinone; altre 91 sono state registrate dalla Asl di Viterbo e 49 da quella di Rieti. Due decessi, poi, sono nelle province di Latina e Viterbo, gli altri 11 in quella di Roma.

Il bollettino di oggi 10 dicembre

Si aggiorna il quadro generale in tutta la regione: ha superato la soglia dei 27mila il numero degli attuali positivi nel Lazio, mentre sono quasi 440mila i contagi totali dall’inizio della pandemia. I positivi che non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare sono ad oggi circa 26mila, mentre sono quasi 900 i ricoverati. I guariti sono 403mila mentre i decessi hanno raggiunto quota 9.060.

Le vaccinazioni

Ieri raggiunto il nuovo record di vaccinazioni giornaliere che sono state più di 60mila. Per domenica 19 dicembre in programma un open day per un “Natale sicuro” grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. Nei prossimi giorni su SaluteLazio tutte le info sulle modalità di prenotazione. Questo l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).