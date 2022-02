Coronavirus, nel Lazio 8.133 casi e 15 decessi. -20% dell’incidenza su base settimanale

Resta sotto la soglia dei 10mila il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, dove però sale il rapporto tra positivi e tamponi. I casi che sono stati resi noti dalla Regione con il consueto bollettino oggi, giovedì 10 febbraio, sono 8.133 registrati a fronte di 73.433 test totali, di cui 20.290 molecolari e 53.143 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi, come detto, cresce all’11% (ieri era dell’8,7%).

Tutti gli altri dati

Scende, dopo giorni, il numero dei decessi che oggi sono 15, mentre le guarigioni notificate sono state 11.699, un dato che ormai da giorni è sempre più alto dei nuovi casi. Ed è ancora in calo il numero totale dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio dopo settimane scendono sotto la quota dei 2mila e sono 1.994 (48 in meno in un giorno), mentre quelli in terapia intensiva sono 191 (+1). “Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo” commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Diminuisce l'incidenza su base settimanale

Migliora anche il parametro dell’incidenza che “si riduce del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100 mila (ultima rilevazione era a 1.505)” ha poi aggiunto D’Amato che ha rivolto un appello le vaccinazioni pediatriche. “Per la fascia 5/11 anni abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato né prenotato. Ad oggi somministrate in questa fascia oltre 222mila vaccini tra prima e seconda dose. il vaccino è sicuro”.

Contagi e decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, sono 6.184 quelli che sono stati accertati tra i residenti della provincia di Roma, di cui 4.067 solo nella Capitale. Meno di 2mila sono nel resto della regione (nello specifico sono 1.949): 776 sono stati riscontrati dalla Asl pontina, 673 da quella di Frosinone, 335 da quella di Viterbo e 165 infine dall’Azienda sanitaria locale di Rieti. Tre dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia ciociara, due in quella pontina e uno rispettivamente in quelle di Rieti e Viterbo; gli altri 8 sono nella provincia di Roma.

Il bollettino nel Lazio di oggi 10 febbraio 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: continua a calare il numero degli attuali positivi che sono poco più di 257mila; di questi 255mila sono in isolamento domiciliare e non necessitando di ospedalizzazione, mentre 2.185 sono i ricoverati nei vari reparti. Sono quasi 978mila i contagi totali accertati nella regione in questi due anni di pandemia; 710mila sono le guarigioni notificate, più di 10mila i deceduti.