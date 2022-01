Coronavirus, nel Lazio 9.440 casi e 19 decessi. Attuali positivi raddoppiati in una settimana: sono più di 170mila

Diminuisce il numero dei test e cala anche quello dei contagi in tutto il Lazio: questo il quadro di oggi, lunedì 10 gennaio. I dati sono stati resi noti dalla Regione con il consueto bollettino in cui sono riportati 9.440 nuovi casi di coronavirus a fronte di 60.918 tamponi, di cui 17.603 molecolari e 43.315 antigenici. Sale rispetto alla giornata di ieri il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 15,4%.

Gli altri dati

E sale, se confrontato al trend degli ultimi giorni, anche il numero dei decessi: sono 19 quelli di cui ha dato notizia la Regione oggi mentre sono state 2.151 le guarigioni notificate dalle diverse Asl. Poi i ricoverati, il cui numero è ancora in crescita: sono 1.518 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali, ben 72 in un più in un giorno, mentre le terapie intensive sono 197 (+3). Secondo i dati riportati sul sito Agenas, cresce la pressione sulle strutture ospedaliere: la percentuale di occupazione dei posti letto aumenta di un punto sia nei reparti di area medica, arrivando al 23%, che nelle terapie intensive, arrivando al 21%.

I contagi nele singole province

Una grossa fetta dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, ben 7.713, di cui 4.174 sono solo nella Capitale. Gli altri 1.727 sono invece nel resto della regione: 835 sono stati accertati dalla Asl di Latina, 326 da quella di Frosinone, 311 da quella di Viterbo e 255 da quella di Rieti. Sei de decessi di cui è stata data notizia oggi, poi, sono nella provincia di Frosinone, altri 3 in quella pontina e 2 nella Tuscia; gli altri 8 sono invece nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 10 gennaio 2022 nel Lazio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove sono poco meno 172mila gli attuali positivi, quasi raddoppiati in una settimana (lunedì 3 gennaio erano 94.766). Di questi più di 1.700 sono ricoverati nei diversi reparti degli ospedali, mentre circa 170mila sono in cura a casa in isolamento domiciliare (anche questi quasi il doppio rispetto ad una settimana fa). Hanno superato quota 620mila invece i contagi totali riscontrati nella regione dall’inizio della pandemia, con circa 439mila guarigioni; i deceduti sono stati 9.380.

Tirocinio per studenti di Infermieristica in hub e centri tamponi

Siglato nel Lazio l’accordo con le università e l'Ordine delle professioni infermieristiche "per l'attività di tirocinio degli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in Infermieristica e Infermieristica pediatrica da svolgere presso i centri vaccinali e centri per l'esecuzione dei tamponi”: l’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. "Gli studenti durante l'attività nei centri avranno un apposito cartellino di riconoscimento nel formato previsto dagli atenei - ha precisato D'Amato - è una grande opportunità formativa e di sostegno alle attività per i vaccini e i tamponi e riguarderà centinaia di tirocinanti-infermieri in tutto il territorio regionale”.