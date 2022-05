Coronavirus, quasi 5mila contagi in un giorno in tutto il Lazio, i decessi sono 15

In crescita nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus nel Lazio: sono 4.864 i nuovi casi contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio, 3.102 in più rispetto a ieri ma registrati a fronte anche di un numero più alto di test che sono stati 37.817 , di cui 7.751 molecolari e 30.066 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è oggi del 12,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Se nelle ultime 24 ore è diminuito ancora il numero dei ricoverati c’è stato però un aumento importante di quello dei decessi che sono stati 15, uno dei quali nella provincia pontina. I positivi nei reparti di area non critica sono 924, 16 in meno in un giorno mentre sono 50 le terapie intensive occupate (-3). Anche oggi, infine, le guarigioni si confermano in numero superiore rispetto ai nuovi casi e sono state 4.358.

I contagi e i decessi nelle singole province

Come sempre vediamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma i contagi totali sono 3.330 di cui 2.294 nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 856, nella Asl Roma 2 sono 807, nella Asl Roma 3 sono 631, nella Asl Roma 4 sono 237, nella Asl Roma 5 sono 391, nella Asl Roma 6 sono 408). Nel resto della regione i contagi sono 1.534 di cui 567 nel territorio pontino e 545 in quello ciociaro mentre altri 260 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 162 da quella di Rieti. Nove dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma e 3 in quella di Viterbo e uno ciascuno in quelle di Rieti, Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 10 maggio

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna anche il quadro generale in tutto il Lazio: sfiora quota 147mila il numero degli attuali positivi, per la maggior parte dei quali (quasi 146mila) le condizioni non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare; infine sono 974 i ricoverati nei vari reparti (in basso tutti i dati di oggi).