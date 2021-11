Coronavirus: nel Lazio altri 796 contagi, 5 i decessi. Sono quasi 11mila gli attuali positivi

Stabile rispetto alle scorse 24 ore la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: oggi sono 769 i nuovi casi comunicati dalla Regione con il consueto bollettino giornaliero (23 in più rispetto a ieri). E’ costante anche il rapporto tra positivi e tamponi che rimane del 2,2% con 35.835 test che sono stati effettuati in totale, di cui 13.247 molecolari e 22.588 antigenici.

Coronavirus Lazio: gli altri dati

Nel bollettino di oggi, mercoledì 10 novembre, sono riportati anche 5 decessi. “Oggi su 5 decessi, 2 sono non vaccinati e sono due pazienti di 54 e 58 anni e due non hanno completato il percorso vaccinale - ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Rinnovo l’appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione, compresa la terza dose per la popolazione over 60 che può essere fatta dal medico di medicina generale nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale e anche in farmacia”. Nelle scorse 24 ore, poi sono stati 793 i guariti, mentre si ferma la crescita del numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 521 (2 in meno rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 62 (+1). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le somministrazioni sono aumentate del 27% rispetto al dato di una settimana fa; in prevalenza, il 67%, si tratta di terze dosi; il 25% sono seconde dosi, l’8% prime.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 549 sono solo nella provincia di Roma, e 325 nello specifico nella Capitale. Altri 247 sono invece distribuiti nel resto della regione: il dato più alto arriva dal territorio pontino con 110 nuovi casi; 66 sono invece nella provincia di Frosinone, 44 in quella di Rieti e 27 in quella di Viterbo. Uno dei decessi è stato registrato nella provincia di Latina, gli altri in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 10 novembre

Sfiora ancora quota 11mila il numero degli attuali positivi in tutela regione; 10.408 di questi sono in cura in isolamento domiciliare mentre sono quasi 600 quelli che sono ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio. In totale dall’inizio della pandemia sono arrivati a 401.337 i contagi totali, con oltre 381mila guariti e 8.856 deceduti.