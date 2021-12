Coronavirus, nel Lazio 1.745 casi e 10 decessi. Nuovo record di vaccinazioni in un giorno

Nel Lazio sono 1.745 i nuovi casi di coronavirus oggi, sabato 10 dicembre: il bollettino è stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 a cui ha preso parte l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Sono 126 i contagi in meno rispetto alle scorse 24 ore, con un numero leggermente inferiore anche di test che in totale sono stati 47.845, di cui 19.995 molecolari e 27.850 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è oggi è del 3,6%.

Gli altri dati

Nel bollettino odierno sono riportati anche 10 decessi e 660 guarigioni. Per quanto concerne i ricoverati, sono 774 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (12 in meno in 24 ore), mentre le terapie intensive occupate sono 108 (-2). “Dei 10 deceduti di oggi - ha spiegato l’assessore D’Amato - 8 non erano vaccinati. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive. Un timido segnale che dovrà essere consolidato”.

I contagi nelle singole province

Sul fronte contagi, nello specifico, nessuno stati accertati 1.282 nella provincia di Roma, di cui 872 sono solo nella Capitale; gli altri 463 sono stati invece riscontrati nel resto della regione: il dato più alto arriva sempre dal territorio pontino dove le positività sono state 196, mentre altre 154 sono state registrate dalla Asl di Frosinone, 93 da quella di Viterbo e 20 da quella di Rieti. Otto dei decessi sono nella provincia di Roma, gli altri in quelle di Latina e Rieti.

Il bollettino di oggi 11 dicembre

E’ arrivato a 440mila il numero dei contagi totali nella regione dall’inizio della pandemia con oltre 28mila attuali positivi. Di questi ultimi poco più di 27mila sono in cura in isolamento domiciliare, mentre gli altri sono ricoverati. Quasi 404mila sono le guarigioni e 9.070 deceduti.

Le vaccinazioni

Ieri è stato raggiunto un nuovo record di vaccinazioni giornaliere che sono state 61.015con un 10% in più rispetto alla settimana precedente e un 42% in più rispetto al target. I richiami ad oggi sono oltre 1 milione e 150 mila ed il totale delle somministrazioni fino ad ora effettuate nel Lazio è di circa 10 milioni. La percentuale della popolazione over 12 anni in doppia dose ha superato l’89%. Un adulto su quattro ha già effettuato anche la dose booster. “Ci sono ancora nella nostra regione 400mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo invitandoli a prenotare - ha detto l’assessore D’Amato -. Ieri abbiamo avuto un decesso di un 55enne non vaccinato, il rischio è troppo alto”.