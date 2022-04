Coronavirus, 17 morti e altri 9.056 casi nel Lazio. L’appello alla cautela per le festività pasquali

Rispetto agli ultimi due giorni aumenta il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio, ma resta stabile il rapporto tra positivi e tamponi. Questo quanto emerge analizzando il bollettino di oggi, martedì 12 aprile, che è stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione. I contagi riportati sono 9.056, quasi 5.300 in più se confrontati con il dato di ieri, ma sono stati in totale 60.950 i test effettuati dalle singole Asl delle cinque province, nei laboratori e nelle farmacie, di cui 9.187 molecolari e 51.763 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14,8% (ieri era del 14,6).

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Balza agli occhi nel bollettino di oggi, poi, il numero dei decessi che sono stati 17 (2 dei quali nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali sono state 6.729. Per quanto riguarda i ricoverati sono 15 in meno nei reparti ordinari degli ospedali laziali, abbassando il totale attuale a 1.184, ma aumenta leggermente il numero dei pazienti gravi che sono 3 in più in un giorno per un totale di 71 terapie intensive occupate. In vista di Pasqua arriva poi l’appello dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato: “Rivolgo un invito alla cautela e al rispetto dei corretti comportamenti soprattutto in questi giorni di festività” ha detto.

I contagi e i decessi nelle single province

Aumenta nelle ultime 24 ore il numero dei casi giornalieri di Covid-19 in tutte le province del Lazio. In quella di Roma in totale ne sono stati accertati 6.440, di cui 4.334 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.783, nella Asl Roma 2 sono 1.386, nella Asl Roma 3 sono 1.165, nella Asl Roma 4 sono 429, nella Asl Roma 5 sono 823, nella Asl Roma 6 sono 854). Nel resto della regione i contagi sono stati 2.616 di cui 1.105 nella provincia di Latina, 763 in quella di Frosinone, 479 nel territorio provinciale di Viterbo e 269 nel reatino. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nel territorio pontino, uno in provincia di Rieti e uno in quella di Frosinone, i restanti 13 sono nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 12 aprile 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: aumenta il numero degli attuali positivi che superano ancora una volta la soglia dei 141mila: 1.255 sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali, mentre circa 140mila sono le persone contagiate che non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati el bollettino di oggi).

La campagna vaccinale

Sono partite questa mattina a Rieti le prime somministrazioni della quarta dose per alcune categorie di persone. "Da giovedì al via in tutte le Asl - aggiunge l'assessore D'Amato -, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo".