Coronavirus, nel Lazio altri 12.027 contagi e 15 decessi. Aumenta ancora il numero dei ricoverati

Si mantiene stabile rispetto a ieri la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i nuovi casi resi noti dalla Regione oggi, mercoledì 12 gennaio, sono 12.027 (4.437 in meno rispetto a mercoledì scorso) accertati a fronte di 109.539 test totali che sono stati effettuati, di cui 29.612 molecolari e 79.927 antigenici. E resta stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 10,9%, più basso rispetto al tasso nazionale che si attesta al 16,5%.

Gli altri dati

Dopo il boom di ieri, legato a precedenti recuperi, torna sui valori standard degli ultimi giorni il numero dei decessi riportati nel bollettino: sono 16 quelli di cui ha dato notizia la Regione, mentre continua, invece, a salire il dato dei ricoverati. I pazienti nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono 1.629, ben 56 in più in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 202 (+6). La percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica, secondo i dati riportati sul portale Arenas e aggiornati all’11 gennaio, sale ancora di un punto percentuale e arriva al 25%, mentre è stabile quella in terapia intensiva al 21%. Nelle scorse 24 ore, infine sono state 4.993 le guarigioni notificate.

I contagi e i decessi nelle singole province

La maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, dove ne sono stati registrati 8.763, e 5.063 sono solo nella Capitale. Altri 3.264 ne sono invece stati accertati nel resto della regione: nello specifico 1.312 sono nel territorio pontino, 850 nella provincia di Frosinone, 611 in quella di Viterbo e 491 in quella di Rieti. Cinque dei decessi sono stati poi registrati nella provincia di Latina, gli altri tutti in quella di Roma.

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove gli attuali positivi sono quasi 190mila: più di 1800 sono i ricoverati totali mentre circa 186mila persone positive sono in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali sfiorano quota 645mila: circa 447mila sono le guarigioni, 9.438 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: nella giornata di ieri registrato un altro dato record con oltre 70mila dosi somministrate. E’ stata raggiunta la soglia di 2,6 milioni di booster inoculate; questo significa che più di un adulto su due ha ricevuto la terza dose; sono invece più di 85mila le vaccinazioni nella fascia tra i 5 e gli 11 anni.