Coronavirus, nel Lazio 10 decessi e altri 6.268 casi. Al 12,1% il rapporto tra positivi e tamponi

Si mantiene sopra la soglia dei 6mila giornalieri il numero dei contagi da coronavirus nel Lazio. Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 marzo, la Regione ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 6.268 nuovi casi accertati, 216 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre sabato scorso i positivi erano stati 3.934. Si mantiene stabile, ed in rialzo rispetto alle scorse settimane, il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 12,1%: i tamponi effettuati dalle varie Asl regionali, nelle farmacie e nei laboratori, sono stati 51.660, di cui 9.734 molecolari e 41.926 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Scende rispetto a ieri il dato dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 10, di cui tre nella provincia di Latina; le guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali, invece, sono state 7.784. Discorso a parte per i ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono oggi in numero inferiore rispetto a ieri, 22 in meno, arrivando a 1.024 in totale ed è in calo anche il numero dei pazienti gravi con 71 terapie intensive occupate al momento (-2 in 24 ore).

Contagi e decessi nelle singole province

E negli ultimi giorni i dati sui contagi sono stati in aumento in tutte le province del Lazio. In quella di Roma, secondo il report della Regione, oggi sono 4.660 di cui 2.880 nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.071, nella Asl Roma 2 sono 1.008, nella Asl Roma 3 sono 801, nella Asl Roma 4 sono 301, nella Asl Roma 5 sono 551, nella Asl Roma 6 sono 728). Nelle altre province in totale i contagi sono 1.808 di cui 736 nel territorio pontino, 630 in quello ciociaro, 331 nella Tuscia e 111 nel reatino. Tre dei decessi, poi, come detto sono stati registrati nella provincia di Latina, gli altri 7 in quella romana.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 12 marzo 2022

Questo il quadro aggiornato in tutto il Lazio: in virtù del numero più alto di guarigioni rispetto ai nuovi casi, continua a scendere quello degli attuali positivi che sono ad oggi poco meno di 96mila; di questi 1.095 sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali (ieri erano 1.119). Nelle ultime 24 ore in circa 1.500 hanno lasciato l’isolamento domiciliare in cui sono ancora in cura invece poco meno di 95mila contagiati (in basso tutti i dati del bollettino).

Emergenza Ucraina

Aggiornamenti vengono forniti poi dall’Assessorato alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, anche in merito all’emergenza Ucraina: a Roma sono attivi i due hub a Termini e ad Ostiense dedicati ai cittadini ucraina in fuga dalla guerra, e altri (tre nella provincia di Latina) sono operativi anche nelle altre province. Fino ad oggi sono state rilasciate 3.500 tessere Stp (Straniero Temporaneamente Presente), di cui 2.500 a Roma e la restante parti nelle altre province. Tutti i cittadini ucraini che sono arrivati nel Lazio “hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito anche il vaccino” ha poi concluso D’Amato.