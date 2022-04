Coronavirus, nel Lazio 6.625 nuovi casi e 16 decessi. Il punto della situazione negli ospedali

Dopo il sali e scendi nei primi giorni della settimana, la curva dei contagi da coronavirus torna a stabilizzarsi nel Lazio, come accaduto anche a livello provinciale. I nuovi casi che sono stati registrati nelle scorse 24 ore nelle cinque province sono stati 6.625, mentre si mantiene stabile il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 15% (ieri era del 14,8%). Nello specifico i test totali che sono stati effettuati sono 43.905, di cui 8.451 molecolari e 35.454 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Analizzando il bollettino, balza agli occhi poi il numero dei decessi che sono stati 16 (di cui uno nella provincia di Latina), mentre sono state 5.865 le guarigioni notificate dalle varie Asl. Discorso a parte per la situazione negli ospedali: ad oggi i positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.191, 7 in più in un giorno mentre è stabile, pari a 71, il numero delle terapie intensive occupate. Secondo i dati riportati sul sito Agenas, e aggiornati a ieri 12 aprile, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 18% (in calo di un punto percentuale rispetto al giorno precedente), mentre quella nelle terapie intensive è all’8% (un punto percentuale in più rispetto al giorno precedente).

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo, ora, uno sguardo ora all’andamento dei contagi nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.788 nuovi casi, di cui 3.171 sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nell Asl Roma 1 sono 1.167, nella Asl Roma 2 sono 1.072, nella Asl Roma 3 sono 932, nella Asl Roma 4 sono 364, nella Asl Roma 5 sono 591 e nella Asl Roma 6 sono 662). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati 1.837: di questi 731 sono nel territorio pontino e 557 in quello ciociaro, mentre altri 325 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 224 da quella di Rieti. Infine, 12 dei decessi sono stati registrati nella provincia di Roma, 2 in quella di Viterbo e i restanti due in quelle di Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 13 aprile 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna il quadro generale nel Lazio: gli attuali positivi hanno superato la soglia dei 142mila con 1.262 persone che sono ad oggi ricoverate, nei vari reparti, in ospedale; 140.814 contagiati, invece, fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati aggiornati del bollettino).