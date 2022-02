Coronavirus: il Lazio conta altri 5.946 contagi, 6 i decessi. In calo il numero dei ricoverati

Si conferma in discesa il trend dei contagi da coronavirus nel Lazio: nel bollettino della Regione di oggi, domenica 13 febbraio, i nuovi casi riportati sono 5.946 (1.168 in meno rispetto a ieri, mentre domenica scorsa erano stati 8.483). Scende leggermente anche il rapporto tra postivi e tamponi che oggi è del 10,8% (ieri era dell’11,3%); i test totali effettuati nelle scorse 24 ore sono stati 54.701, di cui 13.851 molecolari e 40.850 antigenici.

Tutti gli altri dati

Segnali confortanti, rispetto ai dati dei giorni scorsi, arrivano anche dal numero dei decessi: sono 6 quelli riportati nel bollettino, mentre le guarigioni notificate dalle varie Asl del territorio regionale sono state 9.140. Diminuisce, poi, il numero dei positivi ricoverati nei reparti ordinari del Lazio, mentre purtroppo aumentano leggermente i pazienti gravi: nelle aree non critiche, infatti, ad oggi ci sono 1.910 pazienti (31 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 182 (+3).

Contagi e decessi nelle singole province

E sono in calo i dati che arrivano da tutte le province del Lazio: sono poco più di 4mila, infatti, i contagi che sono stati accertati nelle scorse 24 ore nella provincia di Roma (4.060), di cui 2.635 solo nella Capitale. Nel resto della regione sono 1.886 i nuovi casi: di questi 824 sono stati riscontati tra i residenti del territorio pontino, 558 di quello ciociaro, 280 dalla Asl di Viterbo e 224 da quella di Rieti. Tre dei decessi sono poi nelle provincia di Latina, 2 in quella di Viterbo e uno solo in quella di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 13 febbraio 2022

Si aggiorna il quadro generale del Lazio dove scende ancora anche il numero degli attuali positivi che oggi sono poco più di 244mila; sono 242mila le persone che sono in isolamento domiciliare, e non necessitano di ospedalizzazione, mentre 2.092 sono i ricoverati nei vari reparti. Da inizio pandemia, sono stati però accertati quasi un milione di casi in tutta la regione; 743mila sono le guarigioni, mentre più di 10.100 sono i deceduti.