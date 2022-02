Coronavirus, nel Lazio altri 16 decessi e 3.659 nuovi casi. In un giorno 51 ricoverati in meno

Scende il numero dei contagi da coronavirus nel Lazio, ma é in calo rispetto ai giorni scorsi, complice il fine settimana, anche quello dei tamponi. Nel bollettino che nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio, ha diffuso la Regione sono 3.659 i nuovi casi a fronte di 36.203 test totali che sono stati effettuati, di cui 8.874 molecolari e 27.329 antigenici. Si conferma comunque in discesa, per il secondo giorno consecutivo, anche il rapporto tra positivi e tamponi che è del 9,8%, mentre ieri era del 10,8% e sabato dell’11,3%.

Tutti gli altri dati nel Lazio

Da segnalare oggi il dato delle guarigioni che è circa quattro volte più alto di quello dei nuovi casi: sono state infatti 13.142 quelle notificate dalle varie Asl nelle scorse 24 ore, mentre i decessi sono stati 16, nessuno dei quali nella provincia di Latina. Ancora notizia incoraggianti arrivano poi dai ricoveri che si confermano in calo: i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono 1.861 (49 in meno in un giorno), mentre quelli in terapia intensiva sono 180 (-2).

I contagi e i decessi nelle singole province

Sono in discesa i dati sui contagi che arrivano da tutte e cinque le province laziali, anche oggi. In quella di Roma i nuovi casi sono meno di 3mila (nello specifico 2.949), di cui 1.985 solo nella Capitale. Nel resto della regione le positività riscontrate sono meno di mille, 710 in totale: di queste 358 sono state accertate nel territorio pontino, 131 dalla Asl di Viterbo, 129 da quella di Frosinone e 92 dall'Azienda sanitaria di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati in Ciociaria e uno nella Tuscia; gli altri 13, infine, sono nella provincia di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 14 febbraio 2022

E continua a scendere il numero degli attuali positivi nel Lazio che ad oggi sono circa 234mila, circa 52mila in meno rispetto all’inizio del mese. In isolamento domiciliare ci sono al momento 232mila persone contagiate, mentre ne sono ricoverate 2.041 (il 1° febbraio erano 2.279). Infine, ha superato la soglia del milione il numero dei casi totali che sono stati accertati in tutto il Lazio dall’inizio della pandemia; 756mila sono invece le guarigioni, mentre i deceduti sono stati 10.142.