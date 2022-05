Coronavirus, contagi stabili nel Lazio: 3.394 in un giorno. Cinque decessi, calano i ricoverati

Si mantiene costante intorno ai 3mila casi giornalieri la curva in tutto il Lazio dove è stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi. Questi alcuni degli elementi che emergono dall’analisi del bollettino sull'andamento della diffusione del coronavirus che nel pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio, è stato diffuso dalla Regione. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 3.394 accertati sulla base di 24.378 test totali effettuati, di cui 5.362 molecolari e 19.016 antigenici. Stabile, come detto, il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 13,9%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Scende ancora il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio dove sono 809 i positivi nei reparti ordinari (11 in meno in un giorno) e 48 le terapie intensive occupate (-3). Nel bollettino sono anche riportati 5 decessi, di cui nessuno registrato nella provincia di Latina, e le 3.898 guarigioni notificate nelle ultime 24 ore dalle Asl locali.

I contagi e i decessi in tutte le province

Diamo come sempre ora uno sguardo alle situazioni nelle singole province. Sono stati 2.504 i casi totali accertati nella provincia di Roma, di cui 1.800 solo nella Capitale (in particolare nella Asl Roma 1 sono 673, nella Asl Roma 2 sono 573, nella Asl Roma 3 sono 554, nella Asl Roma 4 sono 159, nella Asl Roma 5 sono 254 e nella Asl Roma 6 sono 291). Si confermano sotto i mille giornalieri anche i casi nel resto della regione dove ne sono stati accertati 890, di cui 339 nel territorio pontino e 322 in quello ciociaro; altri 118 sono poi nel reatino e 111 nella Tuscia. Tre dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma e due in quella di Rieti, nessuno nelle altre tre di Frosinone, Latina e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 14 maggio

Sulla base dei dati dei oggi si aggiorna anche la situazione in tutto il Lazio dove sono circa 145mila gli attuali positivi. In calo, come detto prima, il numero dei ricoverati che in totale nei vari reparti degli ospedali regionali sono 857. Poco più di 144mila sono invece le persone contagiate le cui condizioni cliniche sono tali da non richiedere un ricovero e sono quindi in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).