Coronavirus, quasi 7mila nuovi contagi e 13 morti nel Lazio. Quarta dose di vaccino: i dati

Sfiora quota 7mila il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, venerdì 15 aprile. Il dato reso noto dalla Regione Lazio che nel pomeriggio ha diffuso il consueto bollettino con cui viene fatto il punto della situazione. I casi nella precisione sono 6.947 e scende di oltre un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 14,8%; i test totali effettuati nelle Asl delle cinque province, dalle farmacie e dai laboratori sono stati infatti, 46.482 in totale, di cui 9.383 molecolari e 37.099 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati di oggi

Nel bollettino sono riportati anche 13 decessi (di cui uno nella provincia di Latina) e le 7.004 guarigioni che sono state notificate dalle Aziende sanitarie locali; e buone notizie arrivano oggi dai ricoverati: sono 37 in meno, infatti, i positivi nei reparti ordinari degli ospedali, che in totale sono 1.167, mentre le terapie intensive occupate sono 70, una in meno rispetto a ieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione nelle singole province: in quella di Roma sono stati accertati 5.251 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 3.541 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.388, nella Asl Roma 2 sono 1.131, nella Asl Roma 3 sono 1.022, nella Asl Roma 4 sono 327, nella Asl Roma 5 sono 633 e nella Asl Roma 6 sino 750). Nel resto della regione i contagi accertati sono stati 1.696 di cui 744 sono nel territorio pontino, 497 in quello ciociaro, mentre 271 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 184 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 10 sono nella provincia di Roma, 2 in quella di Viterbo e uno, come detto, in quella di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 15 aprile 2022

Crece ancora il numero degli attuali positivi nel Lazio che sono ad oggi 142.744: di questi 1.237 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali, mentre sono 141.507 i contagiati le cui condizioni fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).

La campagna vaccinale

Sono state aperte alle 18 di ieri le prenotazioni per la quarta dose di vaccino per gli over 80, gli anziani nelle Rsa e gli over 60 fragili. A fare un primo punto della situazione, offrendo qualche dato, è stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Sono state effettuate le prime 4mila prenotazioni per la quarta dose di vaccino per gli over 80 e sono oltre 10mila le somministrazioni effettuate ai fragili”.