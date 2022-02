Coronavirus, nel Lazio 7.404 casi e rapporto tra positivi e tamponi al 9,7%. Ma i decessi sono 57

Dopo il calo del lunedì, sale il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio in conseguenza anche di un più alto numero dei tamponi. Oggi, martedì 15 febbraio, i nuovi casi sono 7.404 riportati nel bollettino che nel pomeriggio è stato diffuso dalla Regione (3.748 in più rispetto a ieri) e registrati a fronte di 76.198 test che sono stati effettuati dalle Asl locali, nei laboratori e nelle farmacie, di cui 14.162 molecolari e 62.036 antigenici . Resta, dunque, stabile il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 9,7%.

Tutti gli altri dati del Lazio

Ma è il dato dei decessi quello che oggi colpisce maggiormente nel report della Regione: sono ben 57 quelli di cui viene data notizia, in cui sono compresi, viene spiegato, anche recuperi di notifiche. Le guarigioni notificate dalle varie Asl nelle scorse 24 ore, invece, sono state 9.388. Per quanto riguarda i ricoverati, dopo il calo degli ultimi giorni è tornato a crescere, su base giornaliera, il numero dei positivi nei reparti di area non critica degli ospedali, che sono 1.878 (17 in più rispetto a ieri), mentre scende quello dei pazienti gravi: le terapie intensive occupate sono, infatti, 175, 5 in meno rispetto a ieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Parallelamente al dato regionale dei nuovi casi, aumenta anche quello nelle singole province del Lazio: in quella di Roma ne sono stati accertati 5.156 nelle ultime 24 ore, di cui 3.222 sono solo nella Capitale. Nel resto della regione i contagi sono in tutto 2.251 e circa la metà sono concentrati nel territorio pontino (1.033); altri 586 ne son stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 423 da quella di Viterbo e 209 dall’Azienda sanitaria di Rieti. Nella provincia di Roma sono stati registrati poi 48 decessi, altri 4 sono in quella di Latina, 3 nel reatino e 2 nella Tuscia.

Il bollettino del Lazio di oggi 15 febbrai 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove continua a scendere il numero degli attuali positivi che sono ad oggi circa 232mila. Nelle ultime 24 ore sono 2.050 le persone uscite dall’isolamento domiciliare (sono poco più di 230mila in totale), mentre come detto è aumentato il numero dei ricoverati che in totale nei vari reparti degli ospedali regionali sono 2.053 (ieri erano 2.041). Più di un milione sono i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia mentre sono quasi 766mila le guarigioni e sfiorano quota 10.200 i deceduti.