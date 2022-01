Coronavirus, nel Lazio 12.096 nuovi casi e 15 decessi. In un giorno 59 ricoverati in più

Dopo il boom di contagi di ieri, scende nuovamente la curva nel Lazio come anche il rapporto tra positivi e tamponi. Sono stati 12.096 i casi di coronavirus registrati nelle scorse 24 ore e resi noti dalla Regione con il bollettino di oggi, sabato 15 gennaio; i tamponi effettuati hanno raggiunto il numero di 103.699, di cui 24.575 molecolari e 79.124 antigenici. Come detto scende il rapporto tra positivi e tamponi che è dell’11,6% (ieri era del 14,9%).

Gli altri dati

Cala rispetto a ieri anche il numero dei decessi che sono stati 15, mentre le Asl di tutte e cinque le province hanno notificato 5.120 nuove guarigioni. Per quanto riguarda i ricoverati, cresce ancora il dato nei reparti ordinari dove i positivi ad oggi sono 1.734, 59 in più in un giorno; stabili invece per il secondo giorno consecutivo le terapie intensive occupate che sono 204. Secondo i dati Agenas la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è salito al 26%, mentre resta al 22% quella nelle terapie intensive.

I contagi e i decessi in tutte le province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, del totale dei contagi di oggi 9.166 sono stati accertati nella provincia di Roma e 6.200 sono solo nella Capitale. Sono invece 2.930 i casi che sono stati riscontrati nel resto della regione; un dato su cui pesa il dato della provincia pontina che oggi conta 1.238 positività in più mentre altre 719 sono nella provincia di Frosinone, 610 in quella di Viterbo e 363 in quella di Rieti. Tre dei decessi sono poi stati registrati in Ciociaria e uno nel territorio pontino, tutti gli altri nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 15 gennaio 2022

Continua a crescere il numero degli attuali positivi che in tutto il Lazio sono ad oggi più di 211mila; quasi 2mila in totale sono le persone ricoverate mentre meno di 210mila sono quelle che non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali superano oggi quota 680mila, con circa 460mila guarigioni, mentre i deceduti da inizio pandemia sono stati 9.512.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione: superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, con cui è stato raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e “l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta” ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Per il quarto giorno di seguito sono state oltre 70mila le somministrazioni. Per la fascia 12-17 anni, si terrà domani 16 gennaio l'open day nelle strutture messe a disposizione da Aiop (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità. Ecco l'elenco delle strutture Aiop aderenti all'iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Open day anche presso la Asl di Rieti (ex Bosi) e la Asl di Latina (Ex Rossi Sud). Nella Asl di Frosinone open day baby (fascia 5-11 anni) presso Anagni, casa della salute di Ceccano, Pontecorvo e Atina.