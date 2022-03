Coronavirus, nel Lazio 10.562 casi. D’Amato: “Ripresa dovuta a reinfezioni e asintomatici”

Repentino aumento dei contagi da coronavirus nel Lazio che dopo oltre un mese tornano sopra la soglia dei 10mila giornalieri (l’ultima volta era stato l’8 febbraio quando i positivi erano stati 10.342). Il bollettino di oggi, martedì 15 marzo, è stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione e sono riportati 10.562 nuovi casi (6.823 in più rispetto a ieri); per trovare un dato più alto bisogna risalire invece al 4 febbraio quando i positivi erano stati più di 11mila. I test che sono stati effettuati nelle scorse 24 ore sono stati 68.370, di cui 12.799 molecolari e 55.571 antigenici, e sale anche il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 15,4%. “L’accelerazione dei casi - ha commentato l’assessore regionale alla Santà Alessio D’Amato - è dovuta in prevalenza a positivi sintomatici e reinfezioni”.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Aumenta leggermente anche il numero dei ricoverati nelle ultime 24 ore, anche se si registra un calo di quello dei pazienti gravi: nello specifico sono 1.054 i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali (18 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 74 (-3). I decessi riferiti dalla Regione sono stati 14, nessuno dei quali nella provincia di Latina, e dopo giorni si inverte il rapporto tra le guarigioni e i nuovi casi con i primi che sono in numero superiore rispetto alle seconde: nelle ultime 24 ore, infatti, le negativizzazioni certificate dalle Asl locali sono state 6.782.

I contagi e i decessi nelle singole province

Parallelamente all’aumento dei contagi nella regione, si registrano crescite anche nelle singole province. In quella di Roma i nuovi casi, secondo il bollettino di oggi, sono 7.122, di cui 4.705 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.805, nella Asl Roma 2 sono 1.911, nella Asl Roma 3 sono 989, nella Asl Roma 4 sono 522, nella Asl Roma 5 sono 862, nella Asl Roma 6 sono 1.033). Nel resto del Lazio i casi sono 3.440 di cui 1.225 sono nel territorio pontino e 1.192 in quello ciociaro, mentre altri 666 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 357 da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nel reatino e uno in provincia di Frosinone, e gli altri 11 in quella romana.