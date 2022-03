Coronavirus, nel Lazio 9.504 contagi e 8 decessi. D’Amato: “Omicron 2 per la metà dei casi”

Resta alto il numero dei contagi giornalieri da coronavirrus nel Lazio: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 9.504 (ieri erano 8.756 e due giorni fa oltre 10mila). Numeri che confermano l’andamento degli ultimi giorni, che rispecchia quello che si sta verificando anche a livello nazionale, così come accade anche nella provincia di Latina, dove nell'ultima settimana è stata regisatrta una crescita dei casi di quasi il 57%. Sale ancora, poi, il rapporto tra positivi e tamponi che arriva oggi al 16,5%; i test effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie sono stati 57.570 in totale, di cui 10.944 molecolari e 46.626 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Le ultime 24 ore, poi, hanno restituito anche un leggero aumento del numero dei ricoverati, come anche di pazienti gravi. I positivi nei reparti di area non critica degli ospedali regionali sono 1.036 (6 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 74, con una crescita di 5 unità rispetto a ieri. Nel bollettino, poi, sono riportati anche 8 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni che sono state notificate dalle varie Asl sono state 8.312.

Variante Omicron B2 per la metà dei casi

Con il bollettino di oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha fornito anche un quadro della situazione per quanto riguarda tutti gli altri parametri. A partire dall’incidenza che rispetto alla scorsa settimana aumenta di circa il 50% contando 780 casi per 100mila abitanti mentre l’indice Rt rimane stabile sotto l’1 allo 0,84. “Diminuisce l’occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive” spiega ancora l’assessore D’Amato che aggiunge che "la variante Omicron 2 rappresenta la metà dei casi”.

Contagi e decessi nelle singole province

Per quanto riguarda le singole realtà, il bollettino di oggi riporta 6.588 nuovi casi nella provincia di Roma, di cui 4.329 concentrati nella sola Capitale; nel resto della regione i contagi sono 2.916 e di questi 1.074 sono nel territorio pontino e 929 in quello ciociaro, altri 596 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 317 da quella di Rieti. Sei dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, gli altri due in quelle di Frosinone e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 17 marzo

In conseguenza della ripresa dei contagi giornalieri, che sono in numero più alto delle guarigioni, ha ripreso a crescere anche il dato degli attuali positivi nel Lazio dove si stanno nuovamente avvicinando alla soglia dei 100mila. Circa 98mila sono quelli che non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare, mentre 1.110 (11 in più rispetto a ieri) sono le persone ricoverate nei vari reparti (in basso tutti i dati del bollettino).