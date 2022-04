Coronavirrus, quasi 2mila contagi nel Lazio e 4 decessi. Scende il numero dei pazienti gravi

Come nella provincia di Latina, anche in tutto il Lazio nel giorno di Pasquetta la curva dei contagi da coronavirus conosce un’importante flessione. Il numero più basso di tamponi effettuato nel fine settimana delle festività, infatti, fa scendere anche giornaliero dei casi. In tutta la regione quelli registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.986, ben 4.212 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma accertati sulla base di 13.630 test totali che sono stati effettuati nelle cinque province, di cui 2.946 molecolari e 10.684 antigenici. Scende di circa un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta oggi sul 14,5%,

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino, come ogni giorno, sono riportati anche tutti gli altri dati tra cui quello dei decessi che nella regione sono stati 4, nessuno dei quali nella provincia di Latina. Nelle scorse 24 ore, poi, sono state notificate dalle Asl locali in totale 601 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoverati, sono 1.166 i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali (stabili rispetto a ieri), mentre scende il numero dei pazienti gravi che oggi sono 63 (-5).

I contagi e i decessi nelle singole province

La curva dei contagi di oggi è in calo in tutte le province del Lazio di cui, come sempre, analizziamo la situazione nello specifico. In quella di Roma sono stati accertati 1.660 nuovi positivi, di cui 1.272 solo nella Capitale (più in particolare nella Asl Roma 1 sono 520, nella Asl Roma 2 sono 325, nella Asl Roma 3 sono 427, nella Asl Roma 4 sono 48, nella Asl Roma 5 sono 183, nella Asl Roma 6 sono 157). Nel resto della regione sono stati riscontrati in totale 326 nuovi casi: di questi 125 sono nel territorio pontino e 79 in quello ciociaro, 63 nella Tuscia e 59 nel reatino. Tutti i decessi, infine, siono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 18 aprile 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna anche la situazione attuale nel Lazio: ad oggi le persone che risultano positive quando si scrive sono circa 147mila e fortunatamente per la maggior parte (146mila) le condizioni sono tali da non richiedere l’ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare, mentre 1.229 delle persone attualmente contagiate sono anche ricoverate (in basso tutti i dati aggiornati del bollettino).