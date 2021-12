Coronavirus: nel Lazio 2.409 contagi in un giorno, 6 decessi. Oltre 36mila gli attuali positivi

Continua a restare abbondantemente sopra la soglia dei 2mila contagi giornalieri la curva in tutto il Lazio: i casi di coronavirus resi noti dalla Regione sono 2.409 in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri (+288) ma a fronte anche di un numero più alto di tamponi. I test effettuati sono stati infatti 64.142, di cui 23.844 molecolari e 40.298 antigenici e il rapporto tra postivi e tamponi scende leggermente nelle ultime 24 ore: oggi è del 3,7%.

Nel bollettino sono poi riportati 6 decessi e 854 nuove guarigioni notificate dalle varie Asl della regione; i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 832 (4 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 112 (+1).

I contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, 1.766 ne sono stati accertati nella provincia di Roma, e 1.85 solo nella Capitale; nel resto della regione nelle ultime 24 ore sono stati in totale 643: più della metà (327) sono concentrati solo nel territorio pontino mentre altri 188 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 84 da quella diViterbo e 44 da quella di Rieti. Uno dei decessi è stato registrato nella provincia di Viterbo, gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio sulla base dei dati di oggi: superano quota 36mila gli attuali positivi; oltre 900 di questi sono ricoverati mentre gli altri che non necessitano di ospedalizzazione sono in cura in isolamento domiciliare. Sono più di 455mila i contagi accertati nella regione dall’inizio della pandemia, con 410 guarigioni; sono infine 9.130 i deceduti.

Le vaccinazioni

Proseguono intanto le vaccinazioni, mentre per domani in alcuni hub del Lazio (in provincia di Latina all’Icot e presso la clinica di Aprilia) è in programma l’open day “Natale Sicuro” (qui tutte le informazioni). Ieri sono state 60mila le somministrazioni, il 27% in più del target commissariale ed è stato registrato il dato record di circa 5mila prime dosi. Superato il milione e mezzo di terze dosi, pari ad oltre il 30% della popolazione adulta.