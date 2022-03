Coronavirus, nuovi casi sempre sopra i 9mila nel Lazio, 12 i decessi in un giorno

Si mantiene stabile la curva dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: sono 9.004 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Regione con il consueto bollettino che è stato diffuso nel pomeriggio. Un dato in linea con quelli degli ultimi giorni (9.504 ieri e 8.756 due giorni fa), e registrato a fronte di 57.686 test totali che sono stati effettuati, di cui 11.149 molecolari e 46.537 antigenici. Si mantiene alto, comunque, il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 15,6%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi della Regione sono riportati anche 12 decessi, uno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni che sono state notificate nelle scorse 24 ore dalle Asl locali sono state 6.735. Discorso a parte per i ricoverati, il cui numero è tornato di nuovo a diminuire: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.015 (21 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 75, una in più rispetto a ieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle singole province, in quella di Roma nelle scorse 24 ore ne sono stati accertati 6.361 di cui 4.186 solo nella Capitale. Nel resto della regione sono 2.643, di cui 1.069 nel territorio pontino, 795 in quello ciociaro, 456 contagi sono poi stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 323 da quella di Rieti. Infine, quattro dei decessi sono stati registrati a Frosinone, 3 a Viterbo, uno nella provincia di Latina e altri 4 anche in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 18 marzo 2022

Torna sopra la soglia dei 100mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio; un dato che negli ultimi giorni è tornato a crescere a fronte del fatto che i nuovi casi sono sempre più delle guarigioni notificate. Circa 100mila, poi, sono anche le persone che sono in cura in isolamento domiciliare a casa, mentre sono 1.090 i positivi che sono ricoverati (in basso tutti i dati del bollettino).