Coronavirus, 13 decessi e 2.404 nuovi casi nel Lazio. Rapporto tra positivi e tamponi al 5%

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore: i casi oggi, domenica 19 dicembre, sono 2.404 (appena 5 in meno rispetto a ieri), ma diminuisce il numero totale dei test che sono stati effettuati, 47.392 in tutta la regione, di cui 17.361 molecolari e 30.031 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi cresce di oltre un punto percentuale e arriva al 5%.

I decessi nelle scorse 24 ore, come riportato nel bollettino diffuso nel primo pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono stati 13 mentre 850 nuove guarigioni sono state notificate dalle Asl. I ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali del Lazio sono ad oggi 828 (4 in meno in un giorno), mentre sono 117 le terapie intensive occupate (+5).

I contagi nelle singole province

Sfiorano quota 2mila i contagi accertati nella provincia di Roma (sono 1905), mentre nella sola Capitale se ne contano 1064. Nel resto della regione sono in totale 499: quei la metà sono stati riscontrati nel territorio pontino (248), altri 123 dalla Asl di Frosinone, 83 da quella di Viterbo e 45 da quella di Rieti. Due decessi sono stati registrati nella provincia di Latina, tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi 19 dicembre nel Lazio

Si aggiorna inquadro generale nel Lazio sulla base dei dati di oggi: sono quasi 38mila gli attuali positivi di cui oltre 900 ricoverati in ospedale; tutti gli altri sono in cura presso il proprio domicilio. I contagi totali dall’inizio della pandemia sono quasi 456mila, e circa 410mila sono le guarigioni; sono arrivati a 9.413 i decessi.

Le vaccinazioni

Importanti dati arrivano dalla campagna vaccinale: sono state superate le 12mila vaccinazioni pediatriche effettuate nel Lazio in meno di una settimana mentre continua il trend di crescita delle prime dosi tra gli over 12. E’ stata poi superata la soglia di 1,5 milioni di dosi booster per un totale di 10,4milioni di vaccinazioni in tutta la regione.