Coronavirus, 18 decessi e 14.534 nuovi casi nel Lazio. Attuali positivi triplicati da inizio anno

Sale leggermente rispetto a ieri il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, come aumenta anche il dato del rapporto tra positivi e tamponi. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio, la Regione ha diffuso il bollettino odierno con cui dà notizia di 14.534 nuovi casi registrati a fronte di 100.419 test totali che sono stati effettuati, di 25.947 molecolari e 74.472 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 14,4% (più basso comunque del dato nazionale che è del 16,3%).

Gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 18 decessi registrati nelle scorse 24 ore, mentre le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state 5.487. Per quanto riguarda i ricoverati, conoscono una crescita nel numero dei positivi che sono nei reparti ordinari in totale 1.888 (39 in più in un giorno), mentre diminuiscono le terapie intensive occupate che sono 204 (-3). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati a ieri 18 gennaio, la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stabile al 22% ma aumenta di un punto quella di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica che arriva al 29%.

I contagi e i decessi nelle singole province

Buona parte dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma dove ne sono stati accertati 10.494, di cui 7.012 solo nella Capitale. Nel resto della regione le nuove positività sono state 3.585: il dato più alto arriva dal territorio pontino con 1.340 nuovi casi, mentre 940 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 802 da quella di Viterbo e 503 infine da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Latina, mentre tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi del Lazio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove il numero degli attuali positivi sfiora oggi la soglia dei 240mila, quasi triplicato rispetto all’inizio del mese (il 1° gennaio erano 83.481). Sono più di 2mila i ricoverati nei vari reparti degli ospedali del Lazio (ad inizio mese erano poco più di 1.300), mentre più di 236mila persone che al momento risultano contagiate dal Covid-19 sono fortunatamente in cura in isolamento domiciliare. I casi totali registrati invece in tutta la regione dall’inizio della pandemia sfiorano oggi quota 730mila con più di 481mila guarigioni e 9.579 deceduti.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto anche la campagna vaccinale: è stata superata la quota di 12 milioni di dosi somministrate di cui 2,9 milioni sono booster effettuate a circa il 60% della popolazione adulta. Ieri sono state più di 65mila le vaccinazioni. Domenica 23 gennaio, poi, si replica con l’open day per le dosi booster con vaccino Pfizer, fino ad esaurimento delle disponibilità, riservato ai giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni; “sono rimasti alcuni slot disponibili - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - e si invita a effettuare la prenotazione”. Queste le strutture messe a disposizione da AIOP: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital (Asl Roma 2). Merry House (Asl Roma 3). Villa delle Querce, Villa Linda e Sant’Anna Città di Pomezia (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Villa degli Ulivi (Asl di Frosinone). Città di Aprilia (Asl di Latina). Open day dedicato alla fascia 12-17 anni anche presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).